[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇148銘柄・下落83銘柄（東証終値比）
12月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは256銘柄。東証終値比で上昇は148銘柄、下落は83銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが50銘柄、値下がりは7銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は510円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4572> カルナバイオ 290 +66（ +29.5%）
2位 <4592> サンバイオ 2110 +377（ +21.8%）
3位 <6197> ソラスト 657 +100（ +18.0%）
4位 <3691> デジプラ 1690 +250（ +17.4%）
5位 <4395> アクリート 1043 +150（ +16.8%）
6位 <1436> グリーンエナ 2500 +330（ +15.2%）
7位 <3777> 環境フレンド 46.9 +4.9（ +11.7%）
8位 <2983> アールプラン 2980 +298（ +11.1%）
9位 <6549> ＤＭソリュ 1750 +163（ +10.3%）
10位 <4598> デルタフライ 659 +58（ +9.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3913> ＧｒｅｅｎＢ 945 -300（ -24.1%）
2位 <1699> 野村原油 310 -78.0（ -20.1%）
3位 <4593> ヘリオス 388.9 -32.1（ -7.6%）
4位 <9632> スバル 3060 -160（ -5.0%）
5位 <3657> ポールＨＤ 318 -15（ -4.5%）
6位 <9353> 桜島埠 2383 -102（ -4.1%）
7位 <8918> ランド 9.6 -0.4（ -4.0%）
8位 <3180> Ｂガレージ 1345 -43（ -3.1%）
9位 <7256> 河西工 127 -4（ -3.1%）
10位 <3237> イントランス 66 -2（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6920> レーザーテク 33310 +400（ +1.2%）
2位 <7267> ホンダ 1540.9 +15.9（ +1.0%）
3位 <7012> 川重 11545 +115（ +1.0%）
4位 <4062> イビデン 13050 +120（ +0.9%）
5位 <6954> ファナック 6210 +46（ +0.7%）
6位 <2282> 日ハム 6683.5 +46.5（ +0.7%）
7位 <6146> ディスコ 50000 +330（ +0.7%）
8位 <6506> 安川電 5065 +32（ +0.6%）
9位 <6178> 日本郵政 1590.5 +9.5（ +0.6%）
10位 <4208> ＵＢＥ 2524 +15.0（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8802> 菱地所 3729.5 -19.5（ -0.5%）
2位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1078 -4.0（ -0.4%）
3位 <4506> 住友ファーマ 2418.5 -2.5（ -0.1%）
4位 <7201> 日産自 393.5 -0.4（ -0.1%）
5位 <9434> ＳＢ 217.8 -0.1（ -0.0%）
6位 <7261> マツダ 1133 -0.5（ -0.0%）
7位 <3697> ＳＨＩＦＴ 943.3 -0.1（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
