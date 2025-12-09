　12月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは256銘柄。東証終値比で上昇は148銘柄、下落は83銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが50銘柄、値下がりは7銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は510円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4572>　カルナバイオ　　　　290　　+66（ +29.5%）
2位 <4592>　サンバイオ　　　　 2110　 +377（ +21.8%）
3位 <6197>　ソラスト　　　　　　657　 +100（ +18.0%）
4位 <3691>　デジプラ　　　　　 1690　 +250（ +17.4%）
5位 <4395>　アクリート　　　　 1043　 +150（ +16.8%）
6位 <1436>　グリーンエナ　　　 2500　 +330（ +15.2%）
7位 <3777>　環境フレンド　　　 46.9　 +4.9（ +11.7%）
8位 <2983>　アールプラン　　　 2980　 +298（ +11.1%）
9位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1750　 +163（ +10.3%）
10位 <4598>　デルタフライ　　　　659　　+58（　+9.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3913>　ＧｒｅｅｎＢ　　　　945　 -300（ -24.1%）
2位 <1699>　野村原油　　　　　　310　-78.0（ -20.1%）
3位 <4593>　ヘリオス　　　　　388.9　-32.1（　-7.6%）
4位 <9632>　スバル　　　　　　 3060　 -160（　-5.0%）
5位 <3657>　ポールＨＤ　　　　　318　　-15（　-4.5%）
6位 <9353>　桜島埠　　　　　　 2383　 -102（　-4.1%）
7位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 -0.4（　-4.0%）
8位 <3180>　Ｂガレージ　　　　 1345　　-43（　-3.1%）
9位 <7256>　河西工　　　　　　　127　　 -4（　-3.1%）
10位 <3237>　イントランス　　　　 66　　 -2（　-2.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6920>　レーザーテク　　　33310　 +400（　+1.2%）
2位 <7267>　ホンダ　　　　　 1540.9　+15.9（　+1.0%）
3位 <7012>　川重　　　　　　　11545　 +115（　+1.0%）
4位 <4062>　イビデン　　　　　13050　 +120（　+0.9%）
5位 <6954>　ファナック　　　　 6210　　+46（　+0.7%）
6位 <2282>　日ハム　　　　　 6683.5　+46.5（　+0.7%）
7位 <6146>　ディスコ　　　　　50000　 +330（　+0.7%）
8位 <6506>　安川電　　　　　　 5065　　+32（　+0.6%）
9位 <6178>　日本郵政　　　　 1590.5　 +9.5（　+0.6%）
10位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2524　+15.0（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8802>　菱地所　　　　　 3729.5　-19.5（　-0.5%）
2位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1078　 -4.0（　-0.4%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　 2418.5　 -2.5（　-0.1%）
4位 <7201>　日産自　　　　　　393.5　 -0.4（　-0.1%）
5位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　217.8　 -0.1（　-0.0%）
6位 <7261>　マツダ　　　　　　 1133　 -0.5（　-0.0%）
7位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　943.3　 -0.1（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

