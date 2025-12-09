AKB48、現役メンバー“48人”で迎えた20周年 20年前の公演が復活【セットリストあり】
きのう12月8日、AKB48は劇場オープン20周年を迎え『AKB48劇場20周年特別記念公演』を開催した。AKB48劇場で最初に行なった公演「PARTYが始まるよ」を披露し、アンコールでは前田敦子・高橋みなみら第1期生17人も集結した。
【写真】1期生も登場で圧巻！秋元康氏を囲むAKB48メンバー
12月4日〜7日まで日本武道館で20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』を開催していたAKB48。4日間6公演で4万8000人を動員し、現役・OG・移籍メンバーを含めた総出演者数は242人。千秋楽には前田敦子・大島優子の“あつゆう”コンビなどレジェンドOGが大集結し、20周年を華やかに彩った。そして迎えた8日、グループの原点・AKB48劇場では、劇場の象徴である柱に20本目のピンクテープが貼られ、『AKB48劇場20周年特別記念公演』を実施。現役メンバー48人全員が出演し、20年の感謝を込めた特別なステージを届けた。
演目は、20年前の2005年12月8日、AKB48劇場が初めて幕を開けた日に披露された『PARTYが始まるよ』公演。overture 2.0が明けると、1曲目「PARTYが始まるよ」でスタート。「Dear my teacher」「毒リンゴを食べさせて」を続けて披露した。ユニットパートでは、初期AKB48を象徴する楽曲「スカート、ひらり」を、2026年2月25日に発売予定の67thシングルで初センターに抜てきされた伊藤百花を含む若手エース7人が情感豊かにパフォーマンスするなど、5曲を披露。本編ラストは、グループの象徴曲「桜の花びらたち」、そして「青空のそばにいて」を全員で心を込めて歌い上げた。
アンコールでは、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみら第1期生17人がステージに登場。本日の公演を観て、当時の自分達と重ねあわせていたようで、たかみなは「当時死にもの狂いでやっていた」、前田も「いっぱい怒られたもんね」と懐古した。
さらに、昨年リニューアルオープンした新劇場しか知らないメンバーがいることに驚がくしつつ「まさか20年経って、この場所にまた立たせてもらえるなんて。素敵な景色を見させてもらって、現役のみんなには心から感謝しています」としみじみと心境を語った。そして最後は、AKB48の黎明期を築いたメンバーとともに、再び「桜の花びらたち」を大合唱。劇場には20年の軌跡が凝縮されたような、温かい空気が満ちていた。
4代目AKB48グループ総監督・倉野尾成美は「武道館を終えてここに帰ってきて思うのは、劇場はアットホームな雰囲気があるなって。劇場があるから日々成長できていますし、このステージの先に大きなステージがあると思います。これからも、この劇場を原点として守っていきます！」と決意の言葉で締めくくり、20年の歩みを支えてきたメンバー、スタッフ、そしてファンすべてへの感謝を刻んだ公演は終幕を迎えた。
■『PARTYが始まるよ』セットリスト
M00. overture 2.0
M01. PARTYが始まるよ
M02. Dear my teacher
M03.毒リンゴを食べさせて
M04.スカート、ひらり
M05.クラスメイト
M06.あなたとクリスマスイブ
M07.キスはだめよ
M08.星の温度
M09.桜の花びらたち
M10.青空のそばにいて
アンコール
EN1. AKB48
EN2. スカート、ひらり
EN3. 桜の花びらたち
