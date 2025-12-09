プロ野球の現役ドラフトが9日行われ、巨人の菊地大稀投手が日本ハムに移籍することが決まりました。

菊地投手は21年育成ドラフト6位で入団すると、22年4月に支配下登録を勝ち取ります。今季は中継ぎ陣がほぼ固定メンバーとなってしまい、割って入ることができず、7試合登板にとどまった菊地投手。打者41人に対し、16奪三振と三振率は14.40と高い数字を誇っていました。

移籍に伴い菊地投手は「ジャイアンツでの4年間でとても多くの素晴らしい経験ができ、その経験は僕を成長させてくれました。今回の移籍は僕にとって大きなチャンスだと思っているので、必ず活躍します。チーム関係者、スタッフの皆様、大変お世話になりました。そしてファンの皆様、温かいご声援をありがとうございました」とコメントしました。

巨人は日本ハムから松浦慶斗投手を獲得しています。

阿部慎之助監督は球団を通じ「松浦投手は体も大きく、球威もある投手。ジャイアンツの投手陣の中で十分、競争できるのではないかなと思っていますし、先発の争いに割って入ってくれればうれしいです。菊地投手はジャイアンツでの経験を生かし、新たなチームで持ち味を存分に発揮してもらいたいです」とつづっています。