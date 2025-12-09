7日（日）、第78回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025（全日本インカレ）の全日程が終了し、個人賞が発表された。

男子は早稲⽥⼤学が2年ぶり11回目、女子は東京⼥⼦体育⼤学が55年ぶり2回目の優勝を果たし、幕を閉じた全日本インカレ。全試合終了後に男子の個人賞が発表された。

男子の最優秀選⼿賞とセッター賞には、早稲⽥のキャプテンである前⽥凌吾が選ばれた。ベストスコアラー賞とサーブ賞は、男子日本代表や大阪ブルテオンでも活躍している専修大学の甲斐優⽃が獲得している。また、2位の国⼠舘⼤学からはキャプテンでOPの⼯藤築が選出された。

今大会の個人賞は以下の通り。

■全日本インカレ2025 男子個人賞

【最優秀選⼿賞】

前⽥凌吾（早稲⽥大学）



【敢闘選⼿賞】

⼯藤築（国⼠舘⼤学）



【ベストスコアラー賞】

甲斐優⽃（専修大学）



【スパイク賞】

秦健太郎（近畿大学）



【ブロック賞】

川野琢磨（早稲田大学）



【サーブ賞】

甲斐優⽃（専修大学）



【レシーブ賞】

紱留巧⼤（早稲⽥⼤学）

⼩野駿太（早稲⽥⼤学）



【セッター賞】

前⽥凌吾（早稲⽥大学）



【リベロ賞】

布台聖（早稲⽥大学）