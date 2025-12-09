松本幸四郎、亡き火野正平さんの偉大さを実感「一緒に走っています」 『鬼平犯科帳』新シリーズに覚悟
歌舞伎俳優の十代目 松本幸四郎（52）が9日、都内で行われた特別先行版『鬼平犯科帳 兇剣』上映後イベントに登壇。2024年11月に亡くなった同シリーズで密偵・相模の彦十役を演じていた火野正平さん（享年75）への思いを口にした。
【全身ショット】かっこいい⋯ブラックコーデで登場した松本幸四郎
時代小説の大家・池波正太郎の三大シリーズの一つとして知られ、累計発行部数3000万部を超える大ベストセラー時代小説『鬼平犯科帳』を原作に、松本幸四郎を主演に迎え映像化してきた「鬼平犯科帳」シリーズ。この日は、シリーズ最新作「兇剣」が来年1月に放送・配信されることにちなみ、劇場でしか見られない特別映像を加えた“特別先行版”として期間限定上映を実施した。
イベントでは本作を鑑賞した観客からの質問を松本自身が答えるコーナーが設けられ、作品を支え続けた「撮影で火野さんの不在を感じる瞬間があったか？」という問いかけがあった。これに松本は「常に感じています」とした一方で、「ただ、そこで鬼平犯科帳は立ち止まらない」と断言した。
続けて「（火野さん）は一緒に走っています。油断していたら怒られそうなんで、後ろからつつかれるんじゃないか」と笑みを浮かべ、製作スタッフ含め、良い作品を創り上げるという思いは一緒だったと力強く語った。
今作では、幸四郎演じる長谷川平蔵の親友・岸井左馬之助（山口馬木也）が、シリーズ第1弾「本所・桜屋敷」ぶりに再登場。平蔵と左馬之助の再タッグに注目が集まる。
特別先行版は18日まで東京・TOHOシネマズ日比谷などで上映する。「時代劇専門チャンネル」「時代劇専門チャンネルNET」では2026年1月10日から放送・配信される。
