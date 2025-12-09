現役ドラフト ルール改善も２巡目は実施されず １２選手が移籍、約４０分で終了
日本プロ野球機構（ＮＰＢ）は９日、第４回の現役ドラフトを行い、移籍が決まった１２選手を発表した。２巡目は実施されなかった。
会議は約４０分で終了。ＮＰＢ関係者は２巡目の参加があったか否かは明言できないとした上で、「改善すべきことはあるかもしれない。今後の話し合いですね」と語るにとどめた。
今年で４回目の現役ドラフトでは、２巡目の活性化を目指してルールを微調整。選手を放出するのみの参加も可能だったが、結果的には実現しなかった。
巨人は日本ハムから左腕の松浦慶斗投手を獲得し、菊地大稀投手が日本ハムへ。西武・平沼翔太外野手がオリックスへ移り、オリックス・茶野篤政外野手が西武へ移籍。巨人＆日本ハムと同じく両球団で入れ替えた形となった。
▽移籍選手は以下（前所属球団）
巨人・松浦慶斗投手（日本ハム）
ヤクルト・大道温貴投手（広島）
ＤｅＮＡ・濱将乃介外野手（中日）
中日・知野直人内野手（ＤｅＮＡ）
阪神・浜田太貴外野手（ヤクルト）
広島・辰見鴻之介内野手（楽天）
日本ハム・菊地大稀投手（巨人）
楽天・佐藤直樹外野手（ソフトバンク）
西武・茶野篤政外野手（オリックス）
ロッテ・井上広大外野手（阪神）
オリックス・平沼翔太外野手（西武）
ソフトバンク・中村稔弥投手（ロッテ）