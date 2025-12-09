日本プロ野球機構（ＮＰＢ）は９日、第４回の現役ドラフトを行い、移籍が決まった１２選手を発表した。２巡目は実施されなかった。

会議は約４０分で終了。ＮＰＢ関係者は２巡目の参加があったか否かは明言できないとした上で、「改善すべきことはあるかもしれない。今後の話し合いですね」と語るにとどめた。

今年で４回目の現役ドラフトでは、２巡目の活性化を目指してルールを微調整。選手を放出するのみの参加も可能だったが、結果的には実現しなかった。

巨人は日本ハムから左腕の松浦慶斗投手を獲得し、菊地大稀投手が日本ハムへ。西武・平沼翔太外野手がオリックスへ移り、オリックス・茶野篤政外野手が西武へ移籍。巨人＆日本ハムと同じく両球団で入れ替えた形となった。

▽移籍選手は以下（前所属球団）

巨人・松浦慶斗投手（日本ハム）

ヤクルト・大道温貴投手（広島）

ＤｅＮＡ・濱将乃介外野手（中日）

中日・知野直人内野手（ＤｅＮＡ）

阪神・浜田太貴外野手（ヤクルト）

広島・辰見鴻之介内野手（楽天）

日本ハム・菊地大稀投手（巨人）

楽天・佐藤直樹外野手（ソフトバンク）

西武・茶野篤政外野手（オリックス）

ロッテ・井上広大外野手（阪神）

オリックス・平沼翔太外野手（西武）

ソフトバンク・中村稔弥投手（ロッテ）