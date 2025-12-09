¾¾Ã«ÂëÌé¡¡¹â¹»»þÂå¡¢1³ØÇ¯²¼¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï²ó¸Ü¡Ö145¥¥í½Ð¤Æ¤Æ¡×¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ã«ÂëÌé¡Ê31¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»»þÂå¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¡¦¶áÅ´¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾¾Ã«ÎµÆóÏº»á¤ÈÉã¤Ë»ý¤Ä¾¾Ã«¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸µ¡¹Éã¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·»¤ÈÉã¤È°ì½ï¤Ë¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£µ²±¤¬¤Ê¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ê²ÏÀîÉß¤Ç¡Ë¤è¤¯Éã¤È·»¤È3¿Í¤Ç¡¢¥Î¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó³ä¤È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀ¨¤¤¥Î¥Ã¥¯¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÇµå¤¬Â®¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÆ±µéÀ¸¤«¤é¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÂÇµå¤ÎÂ®¤µ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢³ä¤È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö²È¤Ç¤â·ë¹½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÉã¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³ØË¡Ê¡Åç¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢Æ±¤¸ÅìËÌ½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬²Ö´¬Åì¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ä¼ê¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÊ¡Åç¸©¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢1²óÀïÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾¾Ã«¡£¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÏËÜÅö¤ËËÍ¤¬ÂÇÀÊ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Í¾Íµ¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¿³È½¤¬¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ò¸«¤¿¤é145¥¥í½Ð¤Æ¤Æ¡£ËÍ¤¬º£¤Þ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤Ï¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¾¾Ã«¤Ï¡Ö°ì±þËÍ¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¡ÊÂçÃ«¤Î¤³¤È¤Ï¡ËËÍ¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏËÍ¤Î1¸Ä²¼¤ÎÂå¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£»×¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¾¾Ã«¤Ï¥¨¥¯¥¹¥È¥é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢±Ç²èÀ½ºî¤ÎÎ¢Êý¤Ê¤É¡¢²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢Àè·î¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ç¾¼ðáç¤Ç2023Ç¯7·î¤Ë28ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹³°Ìî¼ê¡¢²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤Ç¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£