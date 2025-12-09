お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬が９日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に出演し、昨夜・青森で発生した震度６強の地震後に発令された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」についてコメントした。

昨夜の地震後、大規模地震が起きる確率が、高まっている。最悪のケースでは、２０１１年３月１１日の東日本大震災ののような地震となる可能性もあり、気象庁は注意を呼びかけている。ちなみに今回の対象地域は、北海道から茨城までの１８２市町村に及ぶという。

地震被害にあった街の様子をＶＴＲで見た吉田は「まだ予断を許さない状況ですけど、（地震発生直後は）寝られてた方も多いでしょうし、避難するにしても寒いし暗いし、落下物まで恐れなダメってことで、ホンマに怖かったと思いますね」と心配を口にした。

防災士の資格を持つジャーナリスト・岸田雪子氏は、昨年夏に発令された「南海トラフ地震臨時情報」時の買い占めなどの一連の騒ぎを振り返り「経験値が少ないので混乱もありますよね」とコメント。

続けて「２０１７年に『地震というのは予知・予想というのは難しい』ということで、政府の方針として、現実的な防災行動を呼びかけようということに変えたわけです」と解説し、普段の防災行動（家具の固定や家族の連絡先など）を確認し、外出時や就寝の際は「避難グッズ」を身近に置いておくことを推奨し「パニックにならないように」と注意喚起をした。

地震後の津波に危機感を募らせた吉田は「１メートルの津波が来たとするじゃないですか、浜からどれくらい離れればいいんですか」と問い、番組ＭＣの青木源太アナに「基本的には遠くより高くというのが津波避難の鉄則ではありますよね」と説明を受けていた。