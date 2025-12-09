人気韓ドラ『39歳』が音楽劇に！ 朝夏まなと、七海ひろき、夢咲ねねが新たな一面を魅せる
朝夏まなと、七海ひろき、夢咲ねねの共演で人気韓国ドラマを舞台化する音楽劇『39歳』が、東京・IMM THEATERと大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて2026年9月に上演されることが決まった。
【写真】はかま姿がかっこいい！ 宝塚歌劇団宙組トップスター朝夏まなと退団記者会見にて
本作は、40歳を目前に人生を見つめ直す3人の女性の物語。
原作ドラマは2022年配信開始。友情、仕事、家族、恋愛…30代最後の年を迎えた人生の悩みをリアルに描いたヒューマンロマンス作品だ。当時、“今一番泣ける”と話題になったドラマを世界で初めて舞台化する。
脚本は、映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』、テレビドラマ『女子的生活』（NHK）にとどまらずミュージカル『四月は君の嘘』等多方面で活躍する坂口理子。作曲には、『HOPE』『ナビレラ』韓国初演・再演も手掛け、韓国オリジナルミュージカルで大注目の若手キム・ヒョウン。
作詞は、劇団四季『ロボット・イン・ザ・ガーデン』をはじめ、ミュージカルの劇作とともに作詞も手掛ける長田育恵。そして演出に、『ローズのジレンマ』『ワタシタチはモノガタリ』やミュージカル『ファインディング・ネバーランド』等の小山ゆうなを迎える。
さまざまな出来事を一緒に乗り越えてきた39歳女性3人組を、宝塚歌劇団で共に同じ時間を過ごした3名が務める。ドラマでソン・イェジンが演じた皮膚科医チャ・ミジョ役には朝夏まなと。チョン・ミドが演じた俳優の演技指導者チョン・チャニョン役には七海ひろき。キム・ジヒョンが演じた百貨店の美容部員チャン・ジュヒ役には夢咲ねね。
ミジョの病院で働くことになる皮膚科医キム・ソヌ役には相葉裕樹。芸能事務所代表キム・ジンソク役には前田一世。中華レストランのオーナーシェフ、パク・ヒョンジュン役を高橋健介が演じる。
音楽劇『39歳』は、2026年9月、東京・IMM THEATER、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演、
