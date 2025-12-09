¡Ú¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡Ûµð¿Í¤¬³ÍÆÀ¤Î¾¾±º·ÄÅÍ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂ®µåÇÉº¸ÏÓ¡ÄÅÄÃæ±ÍÅÍ¤ËÂ³¤¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ø
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤òÂ¾µåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ëÂè£´²ó¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤¬£¹Æü¡¢Èó¸ø³«¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾±º¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é£´Ç¯¤ÈÃ»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¼«Ê¬¤¬³èÌö¤¹¤ë¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏºòÇ¯¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤ËÂ³¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÌ¤ÎÂçÃÏ¤«¤é´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤ò³ÍÆÀ¡££²£°£°£³Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¾¾±º¤Ï¡¢¿ÈÄ¹£±£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£°£³¥¥í¤ÎÂç·¿Â®µåÇÉº¸ÏÓ¡££±£µ£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤¬Éð´ï¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢£³Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡££²£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¹âÂ´£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£±·³ÅÐÈÄ¥¼¥í¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï£±£¹ÅÐÈÄ¡Ê£¶ÀèÈ¯¡Ë¤Ç£²¾¡£²ÇÔ£³¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£´£±¡££³£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ£³£µ»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±·³¤Ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Î¤ß¤ÇÄÌ»»£¶ÅÐÈÄ¤·£°¾¡£±ÇÔ£±¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£´£°¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï²áµî¤Ë¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¡£Àª¤¤¤¢¤ë¤¢¤Îµå¤¬Äã¤á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ã¤¿¤é»È¤¤Æ»¤¬¤Þ¤¿¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£