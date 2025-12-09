11月7日から日本公開されているアニメ映画『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』の素晴らしさをまだ見ていない人に伝えることは、とても難しい。

『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』公式Xより

中国で作られたアニメがいかによくできているか、という話をした瞬間に、それは今の悪化する日中関係の中では「中国脅威論」として解釈されてしまうからだ。筆者自身、要するに中国はアニメでも日本を追い越してるという話がしたいんでしょ？ と言わんばかりに目の前で心を閉ざす知人の反応を何度見たか分からない。

でもそうではないのだ。『羅小黒戦記』シリーズの本質はテクノロジーにあるわけじゃない。確かにスタッフの技術は高いのだが、CGを使った最新技術とか、巨額の制作費と人員を投じているとか、そういう物量で圧倒してくるわけではない。アニメーションの線はシンプルで、むしろ懐かしいクラシックな香りがする。でもそのシンプルな線で動きの芯をとらえる絵の見事さは、昔のカンフー映画に登場する、大剣を振り回す大男たちを煙管一本で制してしまう拳法の老師みたいな見事さだ。

日本のアニメーターも絶賛する“職人技”

2019年、前作『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』が公開された時、のちに『ルックバック』の制作を支えることになる日本のトップアニメーター井上俊之氏はTBSラジオ『別冊アフター6ジャンクション』の中でその技術を絶賛し「これからは自分たち日本のアニメーターが彼らの背中を追いかける時代になるかもしれない」と率直に語っている。それは『羅小黒戦記』を現代の中国アニメの新たな水準として見た日本の超一流アニメーターによる、誠実な言葉だったと思う。

だがあれから数年が経ち、今回続編が公開されるまで、中国から『羅小黒戦記』のようなアニメが続々と現れたかと言えば、ノーだ。もちろん中国アニメのレベルが低いわけじゃない。今年公開された中国アニメ『卓球少女』だって、球の軌道の描写や生き生きとしたキャラクターに魅力がある良い作品だった。でも『羅小黒戦記』はあまりにも他の作品と違うのだ。それは中国アニメだけではなく、ディズニーや、日本のアニメと比較しても、彼らのアニメーションはあまりにもユニークで、唯一無二なのである。

主人公の黒猫の妖精シャオヘイ（小黒）が猫の姿をしている時の描写について井上俊之氏は「デフォルメされているのに動きが猫の動きをしている」という賞賛をしている。それはまさに『羅小黒戦記』のスタイルを象徴するような表現だ。猫と呼ぶにはあまりに記号的な、〇と△を組み合わせたようなシンプルな形なのに、「一瞬で動いてピタリと止まってこちらを観察する」という猫らしい動きをするので猫にしか見えなくなってくるのだ。

これは3DCGをデッサンモデルにして描くとか、あるいは実写映像をトレースするロトスコーピングでは描けない、本当に絵が上手いアニメーターが猫の動きの本質を理解して描くと抽象的な記号に猫の魂が宿るという、アニメの本質のような動画なのである。

『羅小黒戦記』の特徴である、光と影の使い方にしてもそうだ。日本版吹き替えでルーイエ（鹿野）役を演じた悠木碧が、シャオヘイ役を演じた花澤香菜のラジオ番組にゲスト出演した際に「キャラクターに影を多用せず、線で立体感を表現してる」という意味の的確な賞賛をしていたがまったくその通りで、陰影に頼らないのは本当に上手いアニメーターでないとできない超一流の作画だ。

SNSではアニメの瞬間的な一枚のスクリーンショットが「書き込みがすごい」「作画カロリーの高い神作画」と評価されることが多いが、『羅小黒戦記』のすごさはスクリーンショットだけではわからない（レイアウトや色彩だけでも見る人が見ればその上手さは判るとは思うが）。シンプルな線が動いた時に命が宿る「神動画」なのである。

ネット動画投稿から始めた“野良”アニメーターによる奇跡

通常、これだけ端正で正当なアニメーションを作るスタッフを育成するには、伝統あるスタジオが蓄積した教育システムが必要になる。日本でも老舗のアニメスタジオや、スタジオジブリで宮崎駿らに師事した舘野仁美によるササユリ動画研修所などが新人の育成を担っているが、中国にもそれに類した、あるいはそれ以上の大規模なアニメーター教育育成システムがあるのだろうと思っていた。だが驚くべきことに、スタッフインタビューを読む限り『羅小黒戦記』のスタッフたちはまったくエリートではないのだ。

『羅小黒戦記』がもともとはMTJJ氏によってビリビリ動画に投稿されたWEBアニメから始まったことは良く知られているが、今作のパンフレットの中では作画監督の大爽氏が、自分は独学でFLASHアニメーションを作ることから始めた「野良」のアニメーターであること（日本で言えばニコニコ動画のフラッシュ職人である）、このスタジオも個人の趣味から発展した会社であること、前作の50〜60人から今作は90人＋外部スタッフの体制になったことなどを語っている。

「中国だから膨大な予算と人海戦術のスタッフで作っているのだろう」という先入観の真逆をいくように、数百人体制で劇場アニメを作る日本よりはるかに小さな規模のスタジオがこれを作り上げたことになる。「謎というか、不思議というか、彼らに聞いてみたいですね」と井上俊之氏は前掲の2019年のラジオの中で、『羅小黒戦記』の制作体制について語っている。

「オーパーツ」という、米国の動物学者で超常現象研究家のアイヴァン・サンダーソンの造語がある。その時代、その場所に存在するはずがないほど高い技術の出土品が発掘されることを意味する言葉だが、いったいなぜこの少人数、独学でアニメを学んだ少人数の若者たちによってこの作品が作り出せるのか、世界のアニメーション制作体制の常識から見れば『羅小黒戦記』は現代アニメーションのオーパーツに近い存在なのだ。

たった一言のセリフで関係性がわかる脚本の妙

※ここから先、公開中の『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』のネタバレを含むため、未見の方はご注意ください

シンプルでありながらディープであるのは作画だけではなく、脚本や演出においてもそうだ。前作から数年を経て公開された今回の『羅小黒戦記2』の内容は、本来なら1クール12話のTVシリーズをまるごと費やすほど壮大な内容の物語である。

だがそれを2時間にまとめあげた映画を見ている時、総集編のような詰め込みすぎた無理がまったくなく、流れるように自然なストーリー展開に飲み込まれてしまう。それは彼らの絵が上手いのと同じように、脚本と演出もまたコンパクトに本質をとらえる技法に支えられているからだ。

一例をあげれば、前作で描かれたムゲン（无限）とシャオヘイの師弟コンビの前に新しく登場する今作の最重要人物、ルーイエとの会話などがまさにそうだろう。

初登場する姉弟子、ルーイエはシャオヘイにどのような感情を抱いた、ムゲンとどういう距離感の女性なのか。脚本はルーイエの「私が最後の弟子じゃ？」というたった一言で観客に鮮やかにその関係性を印象付けている。ムゲンにとってルーイエが「お前のあとにはもう弟子を取らない」と告げるほど特別な存在であったこと、また、そう言っていたくせにまた新しい弟子をとったんですね、と言わんばかりにチクリとムゲンを刺すルーイエの言葉にも師に対する複雑な感情が残っていることが、たった一言の台詞で観客に無意識に刷り込まれるみごとな脚本だ。

このあとの、長老たちに事件の犯人ではないかと追及されるムゲンを目の前にしたルーイエが、先ほどの冷淡な態度を一変させて弁護に回り、強硬派のチーネン（池年）長老と一触即発の状態になっても薄笑いで平然と答える描写は、ルーイエのムゲンに対する愛憎が複雑なものであること、実力者ぞろいの長老レベルを相手にしても一歩も引かない知性と実力の持ち主であることを伝える、流れるような描写になっている。

妖精たちが人間と同居する異世界を描き、その中に複雑な対立関係を描く『羅小黒戦記』が観客にストレスを感じさせず物語をドライブすることができるのは、この高度な脚本技術によるものが大きい。通常なら名前と顔を覚えきれないほどの登場人物が新登場するのに、そのイメージが整理され、まったく混乱しないのだ。絵においてその構図の見やすさはレイアウトの技術に支えられるのだが、脚本もまたレイアウトが見事なのである。

いわゆる説明台詞がなく、人物たちの行動と描写で濃密な情報を観客に伝えていく脚本技術は、観客の読解力にあわせて物語の別の層が見えてくるという多層構造も持っている。

人間たちと妖精の間の全面衝突をめぐり、ムゲンと最強の妖精ナタ（哪吒）が1000年の伝統ある門の前で大バトルを繰り広げるのだが、実はこの戦いが強硬派のチーネン長老を説得するために二人が示し合わせた「軍事演習」であることは劇中でわざわざ説明はしていないのである。例えば二人が視線を合わせて「うまくいったな」と暗にほほ笑むとか、そうした説明過多の描写をあえて脚本は排除し、「わかる観客だけがわかっていればいい」というスタイルで、わからない観客も楽しめる作劇を実現している。

「マジになるなよ」「ならなければ防げない」というナタとムゲンの会話が、半ば演習、半ば本気のバトルの高い温度を表現する台詞であること、門の戦闘以前に、ナタの家で二人が一触即発になった時に「ここでやるのか？」と二人に声をかけたキュウ爺（鳩爺）の台詞が、要は「ここではなく妖精たちの前で戦ってみせたらどうだ」という提案、つまりこの二人のバトルの陰の仕掛け人がキュウ爺であったこと、表面的にはチーネン長老は歴史ある門が破壊されることを恐れて二人を止めに入ったように見えるが、そもそもこの二人のバトルが「人類と妖精が全面戦争になればこうした破壊が全世界で起きることになるが、それでもやるのか？」というチーネン長老への暗黙のメッセージになっており、彼もムゲンとナタの阿吽の呼吸に薄々気がつきつつ、二人の「殴り合いによるたとえ話」を理解した上で妥協する知性を持った長老であること、そうしたことは劇中で説明なしの暗示にとどめ、観客の「読解と解釈」にゆだねられている。

物語の“敵”を切り捨てない優しい視線

物語の中で観客がそれぞれの読解力に合わせて解釈できる多層レイヤー構造にする、というのは『ズートピア』などでディズニーのトップレベルの脚本家たちが見せる技術なのだが、中国の若いスタッフたちがそれを見事に自分のものにしているのだ。

『羅小黒戦記2』を見ていると、映像もさることながら、その脚本のあまりの見事さにチェスや将棋の名人の棋譜を見ているような気分になる。一つの駒、ひとつの台詞にいくつもの意味が重ねられ、スリリングな状況描写とエモーショナルな人物描写が一石二鳥三鳥のように同時進行で描かれていく。しかも驚かされるのは、これだけクレバーな脚本の書き手にもかかわらず、登場人物たちに対する視線が温かく優しいことだ。

若く優秀なクリエイターほど、物語の敵役を愚かな人物として切り捨てて作品のメッセージの優越性を担保したくなるものだ。だが強硬派のチーネン長老に対する描写も、『羅小黒戦記』の脚本は繊細なのだ。物語の山場で、最強の妖精であるナタがチーネン長老の腰をパンと後ろから叩いて状況の変化を告げる仕草が何度か繰り返されるのだが、あの仕草は不良少年のボスやガキ大将が年下に対して「お前のバックには俺がいる、そう心配するな」という仲間意識のサインであり、チーネン長老の意志が変化する時にも彼を孤立した愚かな悪役として描かず、物語上でも観客に対してもケアしているのだ。

あるいは物語序盤から中盤に登場する二人組、甲と乙の描写もそうだ。監視役としてつけられた二人組は物語上の主役ではないが、ルーイエとシャオヘイが決裂した時にルーイエの過去を語る時、シンプルな絵であるにもかかわらず、アニメでこれほど複雑で繊細な表情が描かれたことが何度あったろうかというほど物憂げに沈んだ表情を見せる。それはルーイエだけでなく、甲と乙の二人にも人類に対する複雑な感情があることを丁寧に描写しているのだ。

「荒削りな部分がなくて……ちょっと本当に、不思議、謎。（若いクリエイターは）絶対もっと荒削りになるはずだけど、どうしてそうなっていないのかというのは本当にちょっと、聞いてみたいですね」と、前掲の2019年のラジオの中で井上俊之氏は前作について語っているのだが、『羅小黒戦記』は若いクリエイターの脚本とは思えないほど円熟し、すべての人物に対する視線が温かいのである。

しかも、そうした現代的に情報を圧縮した知的な構造と、クラシックでまっとうな「人文知」を両立させる若い書き手は、中国の名門大学を出たエリートではなく、ビリビリ動画のWEBアニメという中国ネットの路上から現れた才能なのだ。それは日本で言えば、徳島県に生まれニコニコ動画のボーカロイドPから表現をはじめ、今や浅田彰や教養書籍を読み漁り情報の瓦礫から「人文知の再構築」を独力でなそうとしているかに見える米津玄師をどこか思わせる。

『ズートピア』に匹敵する中国アニメの名作だ

『羅小黒戦記2』の忘れられない演出がある。前述したようにこの作品ではキャラクターの影をほとんどつけない。大クライマックスのムゲンと軍事基地の最新兵器の衝突で雪が蒸発し、あたりが真昼のように照らされるシーンでさえ、影がつくのはキャラクターの身体だけにして、顔の輪郭の中には影を描かない。それはアニメにおいて「顔の影」が心理描写でもあることを作り手が意図しているからだ。数少ない「顔の影」が描かれるのが冒頭で人類との戦いに臨むダーソン（大松）、そして戦争で村を焼かれ、泣き叫びながらムゲンに殴りかかるルーイエの顔なのである。

同時に、このアニメでは「ハイライト」の使用も場面が絞られている。人類側の兵士が持つ兵器にも黒光りのハイライトはなく、ルーイエを刺そうとする刺客の刃物にすらハイライトの光はない。背景処理などをのぞけばほとんどのシーンにおいて、ハイライトが描かれるのは人物の瞳の中の光と、若木を使った妖精を殺す霊力弾丸、そしてもうひとつ、随身鉄と呼ばれるムゲンが操る特殊な金属だけだ。それは精神が放つ特別な光の象徴だからである。

物語のラストシーン近く、ムゲンから免許皆伝のような形で随身鉄を贈られ涙を流すルーイエの顔には禁をやぶるように影が描かれ、随身鉄はなめらかなハイライトの光が描かれる。それはこの物語でその光と影の出会い、戦争遺児の心の傷と師匠の示す理性の光が交差する瞬間が最も重要な場面であるからだ。

徹底してストレートで押していく演出で通してきたからこそ、物語の最後で光と影が出会う演出が落ちるフォークボールのように生きる。しかもその演出には「泣ける」とか「エモい」の感情刺激だけではない、戦争遺児に対する深い理解があるのだ。

これほど見事に映像と脚本と演出が統一された作品は世界でも多くない。個人的にはハリウッドの『ズートピア2』に匹敵する名作だと感じる。今作のパンフレットで大爽氏が「そもそも『羅小黒戦記』は日本の観客だけではなく、中国の観客にとっても新鮮な作品だったんじゃないかなと思います」と語るように、彼らは中国アニメ界においても「オーパーツ」的存在なのかもしれない。もし劇場で見るチャンスがまだあるのなら、ぜひその目で見てほしい。

では『ズートピア』『アバター』に匹敵するファンタジーで、若いアニメーション作家はいったい何を語ろうとしているのか。後編ではその物語の政治的隠喩について書いてみたいと思う。

（CDB）