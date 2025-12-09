中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について、中国外務省の報道官は「艦載機が飛行訓練中に捜索レーダーを作動させるのは正常な動きだ」と改めて強調しました。

中国軍機のレーダー照射をめぐり、木原官房長官は9日、戦闘機が周囲の捜索のためにレーダーを用いる場合であっても、「断続的に照射をすることはない」と断言し、中国側を非難しました。

中国外務省の郭嘉昆報道官は9日の記者会見で報道陣から断続的に照射したのかと問われたのに対し、「中国側が関連海域・空域で演習活動を実施したことは、国際法及び国際的な慣例に合致する」と改めて主張しました。

中国外務省 郭嘉昆 報道官

「艦載機が飛行訓練中に捜索レーダーを作動させるのは各国の通常の慣行であり、飛行の安全を確保するための正常な動きだ」

そのうえで、日本の自衛隊機について「中国側の正常な訓練活動を妨害し緊張状態をわざと作り出そうとしたのではないか」と疑問を呈しました。

さらに、小泉防衛大臣が「中国側からの事前の通報は確認していない」と述べたことについて、「訓練海域と空域は事前に公表した」と反論しました。