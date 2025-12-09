夜ドラ『ひらやすみ』（NHK総合）が12月4日に最終回を迎えた。世界累計110万部突破という記録を持ち、国内外、老若男女問わず幅広い世代から愛されている真造圭伍の人気コミック『ひらやすみ』（小学館）の実写化作品として、放送開始前から話題を呼んでいた本作であるが、回を重ねるにつれて多くの視聴者の共感を得ていった。

1話15分、全20話という限られた放送時間だったために、早すぎる最終回を惜しむ声も多い。「考察ブーム」の反対をいく「何も変わらない」主人公の日常を淡々と描いているにもかかわらず、「できることならずっと見続けていたい」と思わせる本作の魅力とは何か。ヒットの理由を探ってみたい。



「人柄の良さ」が取り柄の主人公

『ひらやすみ』は、近所のおばあちゃん・和田はなえ（根岸季衣）から阿佐ヶ谷の一戸建てを譲り受けて住み始めた29歳の主人公・生田ヒロト（岡山天音）と、美大入学のため上京した18歳のいとこ・小林なつみ（森七菜）の「平屋暮らし」を中心に、彼らの周りの人々の日常を描いた作品だ。

脚本を担当したのは『ウマ娘 プリティーダービー』や『スキップとローファー』などアニメーション作品を多く手掛ける米内山陽子。ドラマ『団地のふたり』（NHK BS）、『かしましめし』（テレビ東京系）、『フェンス』（WOWOW）の松本佳奈、映画『マイスモールランド』の川和田恵真、郄土浩二が演出を務めている。

主人公・生田ヒロトを演じるのは、大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合）の恋川春町役が記憶に新しい岡山天音。ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』（カンテレ・フジテレビ系）や『ライオンの隠れ家』（TBS系）、映画では『#真相をお話しします』『Cloud クラウド』など最近出演した作品を羅列するだけでも、その良質な仕事ぶりを思い起こすことができる。

本作においても、人柄のよさだけで一戸建ての平屋を譲り受けてしまう主人公という、現実にはなかなかいないキャラクターではあるものの、彼自身が持つ柔らかな佇まいとそこはかとない陰影が加わることでより説得力が増している。

さらに、小林なつみを演じる森七菜にも驚かされた。天才肌ではあるが不器用で、第2話の小林聡美によるナレーションによると「自意識過剰」気味な彼女の抱える「世界と自分との間のズレ」のようなものを、独特な身体の動きと台詞回しを通して、森は見事に体現して見せた。

仕事帰りの人々を癒す「夜ドラ」枠

次に「夜ドラ」という枠組みと本作の相性の良さである。2022年4月から始まった本枠は、22時45分から23時までの15分を1話とし、月曜日から木曜日まで放送しているNHKの連続ドラマだ。『あなたのブツが、ここに』や『作りたい女と食べたい女』、前作『いつか、無重力の宙で』など、多くの静かな傑作を生んできた枠だ。

「今日の夕飯を何にするか」が目下の悩みという「変わらない主人公」ヒロトの、特に大きな起伏のない日常を描いた『ひらやすみ』は瞬く間に、一日の仕事を終えた人々の心の癒しとなった。

また同時に、不動産会社勤務で仕事中心の日々を送る女性・立花よもぎ（吉岡里帆）や、家具店勤務で子どもが生まれたばかりの野口ヒデキ（吉村界人）を通して、働く人、家庭を持つ人が抱える言葉にできない辛さを詳細に描いたことも、リアルな共感に繋がったのではないだろうか。

「目の前の幸せ」が現代のドラマのキーワード

同様のことは、2025年4月に放送された桜井ユキ主演の『しあわせは食べて寝て待て』（NHK総合）においても言える。「一生つきあわなくてはならない」病気にかかったことで、「薬膳」に目覚める主人公を描いた作品だ。

時代からとり残されてしまったものを愛する主人公の日常を丁寧に描いた朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）もそうだが、遠い未来ではなく、まずは目の前の幸せ、自分で作れる日々の喜びを追求することの大切さを描いた作品が、今の時代、特に求められているのではないかと感じる。

本作が描いたのは、手に届く範囲の幸せだ。「自由人」ヒロトに限らず、視聴者の誰もが大きく深呼吸して周りを見渡せば、広がっているかもしれない世界がそこにある。阿佐ヶ谷という街そのものが持っている魅力は、ヒロトが話しかける道端の猫、祭りの光景や、ヒロトが好きな歩道橋から見る景色、彼が走った月夜の路地など、そこにしかないものであると同時に、視聴者が自身にとっての特別な光景を重ねることができる余白がある光景とも言えるだろう。さらには季節を感じること。ヒロトは、突然降ってきた雨に「夏」を感じ、なつみと共に初物の栗やサンマで「秋」を喜ぶ。

ヒット作を支える「食」の存在

本作に登場する食べ物は、ヒロトたちの日常そのものを形作っている。本作の料理の数々が、映画『かもめ食堂』や『敵』、『団地のふたり』など良質な作品の多くを手掛けてきたフードスタイリストの飯島奈美によるものであることも大きい。

ヒロトが作る日常の料理は、前述したように季節を感じさせるものもあれば、目玉焼きともやし炒めや、キャベツと肉炒めなど、自身の経済状況ときちんと向き合いつつ食材選びをしている人の日々の料理であることを想像させるものでもある。

第17話では、バイト先でなつみが作った失敗作の餃子入りの鍋をヒロトとなつみが食べていた。「もう店長あきれてるよ」と言うなつみの落胆に対し、「でも家で食う分にはうまい」とヒロトが返し、なつみは嬉しそうだ。失敗を成功に変えた第8話のアクアパッツァカレーのように、誰かと食べる美味しいご飯は、その日のマイナスな出来事をプラスに変えてくれるのである。

また、ヒデキと妻・サキ（蓮佛美沙子）が赤ちゃんを連れてくるというハレの日を、はなえ直伝のカツサンドが彩る第14話のように、ヒロトの中にある、はなえが作ったカツカレーやカツサンド、カリン酒という「食」に纏わる記憶もまた重要だ。

第1話の時点で亡くなっているために、ヒロトの回想の中でしか存在していないはなえが、最終話において、ちゃんと本作の舞台である「平屋」の中心にいるような気がするのは、食べ物が人々の心をしっかりと結び付けているからだろう。

最終話までつながった「誰かを思いやる力」

「勝ち負けがすべての世界」に疲弊した、俳優だった頃のヒロトや、最終週における、会社で追い詰められ、心を病むヒデキのように、誰もが心を擦り減らし立ち止まってしまう可能性がある。

逆に、自分が手に入れることができないものを持っている人を羨ましいと思う気持ちは誰にだってあることを、本作はちゃんと描いてもいる。苦しいときのよもぎとヒデキが思わず、いつも楽しそうなヒロトに対して向けてしまった苛立ちは、ヒデキを苦しめた職場の同僚・鬼龍院（三村和敬）がヒデキに対して言った「あんたみたいな役立たずが、何で家族とかいて幸せ面してんのかねえ」という言葉にも繋がっている。

でもそんな現実の前だからこそ、ヒロトが、かつて自分を救ってくれたヒデキのために奔走し、そんなヒロトをなつみが不器用に気遣う姿に心動かされるのだ。

最終話である第20話に、入院中のはなえのお見舞いに来たヒロトが、バイト先であるつり堀に咲いていた白いアジサイをプレゼントする回想の場面があった。それは家族に囲まれた他の患者たちの中で、孤独を味わっていたはなえを、ヒロトの優しさが救う場面であると同時に、第12話のある場面を思い起こさせる。

誰もいなくなったつり堀で、彼はそこに咲いている花を見つけ微笑む。その後まるで、はなえの日課だったラジオ体操をするかのように、大きく伸びをするヒロトの姿が映し出され、次の場面で彼は仏壇にその花を供えている。つまり、はなえを大切に思う彼の思いは、彼女がその世界からいなくなってしまってもずっと続くのである。

第10話で実家の愛猫を亡くしたよもぎが、祭りのために残業して作ったハリボテの「家」に描きかけていた猫の絵を完成させて「おかえりって言ってます」と微笑むようになった。『ひらやすみ』が描く「変わらない日常」は、そんな登場人物たちの強さと優しさで成り立っている。それはまるで、誰かが誰かを思いやる力の連鎖で、今にも壊れそうな世界を繋ぎとめようとするようで。『ひらやすみ』はそんな、力強いドラマだった。

（藤原 奈緒）