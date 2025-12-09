イ・ビョンホン、妻・イ・ミンジョンが自宅のきらびやかなクリスマスツリーを公開 1歳長女の“衝撃行動”も告白
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。自宅に飾られたきらびやかなクリスマスツリーを公開した。
【写真】「とっても可愛くて素敵」イ・ビョンホンの妻イ・ミンジョンが公開した自宅のクリスマスツリー
イ・ミンジョンは「ツリーを飾ったけど オーナメントをソイが全部取りそうで 悩んだ末に人形やキーホルダーにした…でも彼女が…熊たちの手足を引き裂いてしまった…リアル #テト女 イ・ソイ（韓国語）」とコメントし、長女・ソイ（1）の衝撃的なエピソードを明かしている。
投稿された写真では、幼い長女のことを考えた、壊れない人形が装飾された愛らしいツリーが披露されており、キラキラと光るライトが妖艶なムードを作り出していた。
ほかにも、長女が引き裂いたという人形もアップされ、長女のわんぱくな姿をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「ツリーすてきです クマの脚を引き裂いたソイかわいいですね」「とっても可愛くて素敵なツリーですね」「手作りのオーナメント？かわいい」などの反響が集まっていた。
