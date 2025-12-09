日本野球機構（NPB）は9日、4度目の「現役ドラフト」を開催した。阪神の井上広大選手はロッテへ、来季から新天地でプレーすることになった。今年は2巡目指名はなかった。

出場機会に恵まれない選手の移籍活性化を目指す制度として2022年から開催され、各球団が12月1日までに2人以上の対象選手を選出し、そこから各球団最低1選手を指名する仕組みとなっている。2025年からはルールが変わり、獲得の意思がない球団でも2巡目に参加できるようになった。

【現役ドラフト2025】

各球団獲得選手

◆セ・リーグ

阪神：浜田太貴外野手（ヤクルト）

DeNA：濱将乃介外野手（中日）

巨人：松浦慶斗投手（日本ハム）

中日：知野直人内野手（DeNA）

広島：辰見鴻之介内野手（楽天）

ヤクルト：大道温貴投手（広島）

◆パ・リーグ

ソフトバンク：中村稔弥投手（ロッテ）

日本ハム：菊地大稀投手（巨人）

オリックス：平沼翔太外野手（西武）

楽天：佐藤直樹外野手（ソフトバンク）

西武：茶野篤政外野手（オリックス）

ロッテ：井上広大外野手（阪神）

井上は「来シーズンから千葉ロッテマリーンズの選手としてプレーすることになります。心機一転、ラストチャンスだと思って、結果にこだわって頑張ります」とコメントした。

対象選手は来季の年俸5000万円以下のFA権を保有しない日本人の支配下選手などが対象、これまで2022年にDeNAから中日へ細川成也（26）は2024年、全143試合に出場し、打率.292、23本塁打、67打点でベストナインに選出。今季も20本塁打を放ち、移籍してから3年連続20本塁打をマークした。昨季広島からヤクルトに移籍した矢崎拓也（30）は45試合に登板し、2勝0敗12ホールド、防御率は1.93と安定した成績を残した。

また、日本ハムから巨人に移籍した田中瑛斗（26）は24年はわずか3試合の登板だったが、今季は62試合に登板、36ホールドと新天地で活躍した。

ここまで現役ドラフトは3回行われてきたが、ソフトバンクから移籍した選手は1人も戦力外になっておらず、細川が活躍している中日は1人も戦力外としていない。



※写真は阪神からロッテへ移籍となった井上広大選手