「自ら愛車を運転し現場入り。キリリとスーツに身を包むと、真剣な眼差しでカメラの前に立っていた」（ドラマ関係者）

11月下旬、都内のレトロな喫茶店に姿を現したのは竹内涼真（32）だ。



竹内涼真

異例の2クール連続主演

現在放送中のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で夏帆とW主演を務める竹内。

「昭和の価値観を引き摺る化石男が料理を通して変わっていく姿をコミカルに好演。社会現象を巻き起こしている」（芸能記者）

最終回まで数話を残しながら早くも秋ドラマナンバーワンの呼び声も高い『じゃあつく』。だがこの日、竹内が臨んでいたのは「次なる主演作」のロケだった。前出のドラマ関係者が語る。

「1月クールのテレビ朝日系のドラマ『再会〜Silent Truth〜』です。江戸川乱歩賞を受賞した横関大氏のミステリー小説の映像化で、竹内さんは、腕っぷしが強い強行犯係の刑事を演じる」

11月半ばのクランクイン以降、毎日のように遅くまで撮影に追われる竹内。

「連ドラを梯子する形なので、働きすぎを心配する声もあります。そもそも局が違うとはいえ、2クール連続で民放ドラマの主演を務めるのは異例です」（同前）

多忙の裏には『国宝』俳優の存在が…

実はこの異例の連続主演の背景には、あの『国宝』俳優が関係しているという。

「吉沢亮さんです。当初、『じゃあつく』は吉沢さんを起用する予定でしたが、泥酔トラブルが報じられた後に本人側から辞退の申し出があり、急遽代役を探すことになった」（テレビ局員）

そこで白羽の矢が立ったのが竹内だったという。

「先に出演が決まっていた中条あやみさんからの後押しもあったそうです。撮影開始が遅れるなどバタバタした制作状況に戸惑うこともあったようですが、竹内さんは料理シーンのため自宅のキッチンで練習するなど、ストイックに役作りに励んでいた」（同前）

キムタクからも太鼓判

12月にはネットフリックス映画『10DANCE』の配信を控え、来年4月にはミュージカルの公演も決定し、オファーが絶えない竹内。

「吉谷彩子から三吉彩花への乗り換え愛が報じられ、イメージを落とした時期もあった竹内ですが、現場の評判はとてもいい。スタッフに積極的に声をかけ、現場の雰囲気を和ませてくれるし、共演者に『これ好きでしたよね』と個人的にプレゼントを渡すなどの気遣いもできる。裏表がなく義理堅い竹内に、特に男性共演者が惚れこんでしまうのです」（制作スタッフ）

木村拓哉もその1人だ。

「竹内は昨年放送された木村主演のドラマ『Believe―君にかける橋―』（テレ朝）で1人2役の難役に挑んだ。実は当時、勢いのある若手俳優を探す中で、『竹内くん、いいね』と推したのが木村でした。木村は竹内の作品や公の場での振る舞いを見て、体育会系らしい部分に好感を持っていたそう。共演してもそのイメージは変わらなかったそうで、『涼真こそマジで本気だった』とその熱意を絶賛していた」（テレ朝関係者）

キムタクにも太鼓判を押され、敵なしの竹内。そんな彼のアキレス腱となりそうなのが、「きょうだいの存在」（芸能関係者）なのだという。どういうことか。

きょうだいタレントの不穏発言

竹内は3人きょうだいで妹にタレントのたけうちほのか、弟に歌手の竹内唯人がいる。ともに竹内のきょうだいであることを前面に出して活動するが、

「ほのかが一時期テレビで過激な下ネタを連発したり、家族しか知らない竹内の素顔を暴露したことを、あまりよく思っていない関係者もいる。きょうだいの仲の良さがあってこその言動だと思いますが、実際にキャスティングで竹内の名前が挙がった時に“不安要素がある”と判断され、外されてしまったこともあるそうです」（同前）

じゃあ、涼真を使ってみるよの状態が続くかは、ぶっちゃけきょうだい次第？

