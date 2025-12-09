福島第一原発事故で空き家となった福島県大熊町の住宅に侵入したとして、邸宅侵入罪に問われたウクライナ国籍の男３人の初公判が８日、福島地裁いわき支部（谷池政洋裁判官）であり、３人は起訴事実を認めた。

検察側はそれぞれ拘禁刑６月を求刑し、即日結審した。判決は２５日。

起訴状などでは、会社員の被告（３４）、運転手の被告（２９）、電気工事業の被告（４３）の３被告は９月２３日頃〜２４日午前７時半頃、大熊町の帰還困難区域内にある空き家に侵入したとしている。

検察側の冒頭陳述によると、３人は史跡巡りなど観光目的で来日。長崎県などの後に福島県を訪れ、侵入した空き家では室内の様子をユーチューブでライブ配信していた。

被告人質問で、会社員の被告は「福島がどのように復興しているか、原発事故がもたらした影響を撮影して伝えたいと思った」と話した。検察側から「（動画を）日本の人が見たらどう思うか考えなかったのか」と問われると、「罪に問われることを事前に把握していなかった」と説明し、弁護側の質問には「後悔している。恥ずべきことをした」と謝罪した。

検察側は論告で「長時間空き家にとどまり、ろうそくに火を付けるなどした悪質な犯行」と指摘し、「被害者の怒りの気持ちは当然で、被害者は厳罰を望んでいる」と述べた。会社員の被告の弁護側は罰金刑か執行猶予付きの判決を求め、残る２被告の弁護側は罰金刑を求めた。