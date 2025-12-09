安田大サーカスのクロちゃんが12月5日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」にMCとして生出演。共演アイドルのひと言に「よくわかんない」と困惑する場面があった。

【映像】アイドルがクロちゃんに猛烈アプローチ

番組では、文字通り注目のボートレーサーを紹介する企画「イチ推しボートレーサー」を実施。今回は、香川支部所属の谷口佳蓮選手を深掘りした。ボートレーサーを目指したきっかけ、休日の過ごし方などを聞いた後、番組スタッフが「どういう状況なら、クロちゃんと2人でご飯に行ってくれる？」と質問。この回答がクイズとして出題された。

正解は「誰かと一緒ならOK」。共演の元HKT48及びAKB48の中西智代梨が「行けないって言っているようなもの」と笑う中、クロちゃんは「どういうことだよ、本当に！佳蓮ちゃん！」と嘆いた。その流れで、進行役が「かじぃはどうですか？クロちゃんと2人で行けますか？」と質問。同じく共演のアップアップガールズ（2）の鍛冶島彩が「はい。準備はできてます」となまめかしく答えると、クロちゃんは「いや、おかしいのよ。この子だけ、ちょっとおかしいのよ」と反応した。

続けて、鍛冶島の「後は（クロちゃんに）言われるだけなんですけどね」とのアプローチには「本当にちょっと…。アイドルなんですけど、よくわかんないんですよ、本当に」と狼狽。「早く密会したいなって思ってます」とも告げられると、「しないよ！」と即答し、スタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

