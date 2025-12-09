『焼肉きんぐ』の名物デザート「きんぐスロッピー」の新コラボは「桔梗信玄餅」！　ソフトクリームとぐるぐる混ぜたらどんな味

焼肉チェーン店『焼肉きんぐ』が、山梨銘菓の「桔梗信玄餅」とコラボしたデザート「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー 〜桔梗信玄餅〜」を、2025年12月10日から2026年3月上旬までの期間限定で販売する。

コッテリ焼肉の後に、デザートは欠かせない！

近年、デザートメニューが充実している焼肉店が驚くほど多い。中には、ホテル顔負けのデザートビュッフェを用意している店舗も。やはり、濃厚で脂っこい焼肉を食べた後には、さっぱりとしたデザートで口の中をリフレッシュしたくなる。焼肉の余韻を楽しみつつ、食事全体の満足度をさらに高める重要な役割を果たしていると言えるだろう。アイスクリームやシャーベット、杏仁豆腐などの冷たくてさっぱりするものが定番だ。

『焼肉きんぐ』では、冷たいソフトクリームに様々なトッピングを加え、ぐるぐるまぜて食べることを楽しむデザート「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー」が大人気。これまで「ブラックサンダー」や、「パイの実」、「小枝」、「ホームパイ」、「ルマンド」、「カントリーマアム」など、様々な有名なお菓子やブランドとコラボレートした限定フレーバーが登場している。

山梨土産といえば「桔梗信玄餅」！ ソフトクリームとの相性はいかに

今回のコラボは、山梨銘菓の「桔梗信玄餅」。1889（明治22）年に山梨県で創業した『桔梗屋』が、1968（昭和43）年から販売しているロングセラー菓子である。名前の“信玄”はもちろん、甲斐国の戦国大名・武田信玄に由来する。発売翌年の1969（昭和44）年に、上杉謙信と武田信玄の戦いを描いた大河ドラマ『天と地と』が放送され、武田信玄の人気に火がついた。この後から売り上げが急上昇したのだそう。

山梨県では古くから、お盆に餅にきな粉と黒蜜をかけた「安倍川もち」を仏前に供えて食べる習慣があり、それに発想を得た「桔梗信玄餅」は、きな粉をまぶした一口サイズの求肥が3切れと、小さな容器に入った黒蜜が、風呂敷を模したフィルムで包まれている。フィルムに施された柄は、武田信玄の家紋「武田菱」。餅が美味しいのはもちろん、包みを開き、餅の上からトロッとした黒蜜をかけて食べるという一連の流れが、食べる楽しさを生んでいる。

ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー 〜桔梗信玄餅〜 319円（税込み）

今回発売される『桔梗屋』監修の「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー 〜桔梗信玄餅〜」には、ソフトクリームの上に、柔らかい餅、風味豊かなきな粉、濃厚な黒蜜がトッピングされている。「桔梗信玄餅」は派生商品として、風味を生かした洋菓子のアイスやプリンもある。ソフトクリームと「桔梗信玄餅」の相性も抜群だろう。食べ放題の対象コースは「きんぐコース」と「プレミアムコース」。期間限定品なのでお見逃しなく！

ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー 〜桔梗信玄餅〜 319円（税込み）

【画像】『焼肉きんぐ』で期間限定販売！ 「ぐるぐるまぜてね きんぐスロッピー 〜桔梗信玄餅〜」（2枚）