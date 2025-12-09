きのう青森県で最大震度６強を観測する地震がありました。

【写真を見る】山形県での人的、物的被害はなし 青森県東方沖地震 東北新幹線で一時見合わせ発生

県内では、酒田市、村山市、中山町で最大震度４を観測しましたが、これまでの所、人的、物的被害は確認されていないということです。

きのう午後１１時１５分ごろ、青森県東方沖で地震があり、青森県では最大震度６強を観測しました。

この地震で、県内では酒田市、村山市、中山町で震度４、鶴岡市や米沢市など広い範囲で震度３を観測しました。

県防災危機管理によりますと、県内では人や物への被害は確認されていないということです。

また、ＪＲ東日本によりますと山形新幹線は始発から平常通り運転しているということですが東北新幹線では地震の影響で盛岡～新青森駅間の上下線で一時、運転見合わせが発生するなどしました。

ＪＲでは、ホームページなどで最新の運行情報を確認してほしいと呼びかけています。

■「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表

また、この地震を受け、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表しました。

気象庁によりますと、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけての太平洋の海底では、新たにマグニチュード８クラス以上の巨大地震が発生する可能性が普段よりも高まっているということです。

もし、この領域で新たな巨大地震が発生した場合、北海道から千葉県の太平洋沿岸を中心に巨大な津波が到達する可能性があるほか、広い範囲で強い揺れが想定されます。

政府は今後１週間は、いつでも避難できるよう準備を続けたり、非常時の持ち出し品を常時携帯したりするよう呼びかけています。