「アストンマーチン良いなぁー」ローラ、高級車を運転する姿を公開！ 「一緒にドライブしたい」
タレントのローラさんは12月8日、自身のInstagramを更新。高級車を運転する姿を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】高級車を運転するローラ
ファンからは「運転するお姿貴重です」「カッコいい！」「一緒にドライブしたい」「アストンマーチン良いなぁー」「高級車が良くお似合い」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「運転するお姿貴重です」ローラさんは、7枚の写真と1本の動画を公開。イギリスのラグジュアリースポーツカーのメーカー「アストンマーティン」の車と写っています。黒いファーコートをまとったローラさんが、ピカピカの車体の前でポーズを決めており、まるで雑誌の撮影のようです。また、動画では実際にローラさんが車を運転しています。
「アストンマーティン」で長野をドライブ！11月30日の投稿で「月に1週間だけオープンするこだわりのコーヒー屋さんが長野にある事を知って、とっても行きたくて、せっかく行くのならばアストンマーチンをお借りして4時間のドライブを楽しんで行きたいとおもって想いを叶えたよ」と、長野県をドライブしたことを報告していたローラさん。「アストンマーティン」と撮影した別のカットも見ることができます。ぜひチェックしてみてくださいね。
