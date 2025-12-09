タレントの所ジョージ（70）が9日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。番組で共演する人気タレントの驚きの行動をぶっちゃける場面があった。

この日は所の仕事場兼遊び場である東京の「世田谷ベース」での収録の模様を放送した。途中で雨が降り出したため、室内へと移動すると、番組の火曜アシスタントのお笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博は「2階の事務所もまたいいでしょう」と話し、お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこは「また制作中のものも」とさまざまな作品が並んでいると紹介した。

すると所は「これこれ、“眠れるテレビ東京の清水”っていう」と制作途中の作品を紹介。「お正月用の特番をやるんで。『そこんトコロ!』が。その時にちょっと紹介しようかなと思って。特番用のつくってるんだよ」とテレビ東京「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ!」のために制作しているとした。

「“眠れるテレビ東京の清水ミチコ”って、これ、清水ミチコってたまに番組でVTR見ながら寝てんの」と共演者である清水についてぶっちゃけ。ともに出演する東も「実際に寝たことあるんだよ」と証言した。

所は「それを発表してやろうと思って」と明かし、東は「本番中だよ」と続けた。