¡ØÎ¹¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ñ¥¹¡Ù¡Ê¾¯Ç¯FLY¡§´ë²è¡¢¹â¶¶ÈþÎë¡ÊFriendly Land¡Ë¡§¸¶°Æ¡¢iimAn¡ÊFriendly Land¡Ë¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÎ¹¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ñ¥¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ÂæÏÑ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤ÄÎÓ¾®Îë¡Ê¥ê¥ó¥·¥ã¥ª¥ê¥ó¡Ë¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢Å´Æ»¤ÎÎ¹¡£¹â¹»2Ç¯¤Î½ÕµÙ¤ß¡¢¹ÃÉÜ¤Ø¤Î¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢±Ø¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ²¤½Ð¿È¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¦¥¨¥ì¥ª¥Î¡¼¥é¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤ê¤æ¤¤«¤é¡¢ÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ë¤¤¤¯Î¹¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£Î¹¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¡£¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤ÎÎ¹¤â¤¤¤¤¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤æ¤ë¤æ¤ëÆüËÜÎ¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÎ¹¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ñ¥¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
