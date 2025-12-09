DeNAは9日、同日に開催された『2025 年 現役ドラフト』にて、知野直人選手が中日へ移籍し、中日の濱将乃介選手を獲得したと発表した。

知野はDeNA球団を通じて「入団してから7年という長い間でしたが、自分がどんなに失敗しようとも、諦めず熱い声援を送ってくださり、本当に力になりました。ハマスタの声援は日本一の声援だと思っていましたし、本当に毎試合背中を押してくださり、ありがとうございました。僕は足が売りでもあるし、どこでも守れるユーティリティーさも売りなので、中日ではそこを前面にアピールしていきたいです。今後は敵になりますが、ちょっとでも応援してくれるとうれしいです」とコメントした。

中日の朝田憲祐球団本部長は「パンチ力のある内野のユーティリティープレーヤーとして、高く評価しています。ドラゴンズの勝利のために、ともに戦ってほしいと期待しています」と期待を寄せている。

知野は18年ドラフト6位でDeNAに入団し、今季は8試合に出場して打率.176、1本塁打、2打点だった。ファームでは83試合に出場して、打率.234、4本塁打、20打点だった。