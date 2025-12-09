¼Â¤ÏÁêÂ³¤Ç°ìÈÖ¤â¤á¤ë¤Î¤ÏŽ¢¤ª¶â»ý¤ÁŽ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ž¢ÉáÄÌ¤Î²ÈŽ£¡ÄÀìÌç²È¤¬¤ß¤¿°ìÈÌ²ÈÄí¤¬Å¥¾Â²½¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢üâ¶¶Âç¼ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Â²È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡ÃÎ¼±¥¼¥í¤Ç¤âÀäÂÐ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡ª¡¡Â»¤·¤Ê¤¤¡ª¡¡ÉÔÆ°»ºÁêÂ³¤Î¿·¡¦¥ë¡¼¥ë¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¼Â²È¤¬¥¼¥í±ßÊª·ï¤À¤Ã¤¿
´ØÅì¶á¹Ù¤Î»³´ÖÉô¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤¿B¤µ¤ó¡£Î¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¼Â²È¤Ë¤Ï¤â¤¦Ã¯¤â½»¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢ÅÄ¼Ë¤À¤«¤é°Â¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢Â¿¾¯¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¤½¤ó¤Ê·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Ê£¿ô¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡ÄººÄê·ë²Ì¤òÊ¹¤¤¤¿B¤µ¤ó¤Ï¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÇä¤êÊª¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð°ú¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¨¡©¡¡Çä¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤ª¶â¤òÊ§¤¦¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡¡»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Â²È¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥¼¥í±ßÊª·ï¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¡£ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ(¤Ø¤¤ì¤)¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢2024Ç¯¤«¤éÁêÂ³ÅÐµ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢·ù¤Ç¤âÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£B¤µ¤ó¤Ë¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ëµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·úÊª¤¬¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ²õ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶áÎÙ¤Ø¤ÎÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ç´¤¤¬Èô¤ó¤ÇÎÙ²È¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢½êÍ¼Ô¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÄÌÃÎ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¼Â²È¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÂæÉ÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö´¤¤¬Èô¤ó¤Ç¶á½ê¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×B¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â¤ÏÁêÂ³¤Ç°ìÈÖ¤â¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î²È¡×
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¿Æ¤¬·òºß¤Î¤¦¤Á¤ËÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¼Â²È¤Î¡ÖÀµ³Î¤Ê²ÁÃÍ¡×¤òººÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÂÐºö¤¬¼è¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¹Ù³°¤äÃÏÊý¤ÎÊª·ï¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁêÂ³¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ª¶â»ý¤Á¤Î²È¤Û¤ÉÁêÂ³¤Ç¤â¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ç°ìÈÖ¤â¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»ñ»º¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÉÔÆ°»º¤È¤¤¤¦¡¢Áí»ñ»º5000Ëü±ß°Ê²¼¤Î²ÈÄí¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Î»ÊË¡Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áè¤¤¤Î78¡ó¤Ï°ä»ºÁí³Û5000Ëü±ß°Ê²¼¤Î²ÈÄí¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢
¡¦1000Ëü±ß°Ê²¼¡§36¡ó
¡¦1000Ëü±ßÄ¶¡Á5000Ëü±ß°Ê²¼¡§42¡ó
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁêÂ³Áè¤¤¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Â²È¤È¾¯¤·¤ÎÍÂÃù¶â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¿¤¤¤·¤¿ºâ»º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤Ê²ÈÄí¤³¤½¤¬¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿°ä»ºÊ¬³äÁè¤¤¤Î·ï¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È1Ëü5379·ï¡£¤³¤ì¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï20Ç¯Á°¤ÎÌó1.7ÇÜ¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÏÇ¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
1Ëü5379·ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¦1Æü¤¢¤¿¤êÌó42·ï¤Î²ÈÂ²¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦1»þ´Ö¤ËÌó2·ï¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖÁèÂ²¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤à»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç¤â¡¢ËèÇ¯É¬¤º²¿·ï¤«¤ÎÁêÂ³Áè¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÎ¤È¸½ºß¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤¬Áè¤¤¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Î¤Û¤¦¤¬¤â¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁêÂ³À©ÅÙ¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¡¢µÞ·ã¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¡Ö²ÈÆÄ(¤«¤È¤¯)ÁêÂ³¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²È¤ÏÁ´ÉôÄ¹ÃË¤¬°ú¤·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Àï¸å¡¢¤³¤Î²ÈÀ©ÅÙ¤¬Êø²õ¤·¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¡Ö·»Äï»ÐËå¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤ËÊ¬ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤¬¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¡¢²È¤ò·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦ÀÎ¤Î¹Í¤¨Êý¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄ¹ÃË¤¬°ú¤·Ñ¤°¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¡ÖÀÎ¤Î´·½¬¡×¤È¡Ö¸½ºß¤ÎË¡Î§¡×¤Îº®ºß¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë¡ÖÂçÁêÂ³»þÂå¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ËÃÄ²ôÀ¤Âå¤ÎÌó800Ëü¿Í¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1Ç¯´Ö¤Î½Ð»º¿ô¤¬Ìó69Ëü¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤±¤¿°ã¤¤¤Î¿Í¸ýÈæÎ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ë¡£Ç¯´Ö»àË´¿ô¤Ï160Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢º£¸å¡¢ÁêÂ³·ï¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£MUFGÁêÂ³¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢50Âå¤ÎÌó70¡ó¤¬¤¹¤Ç¤ËÊÒ¿Æ¤â¤·¤¯¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÁêÂ³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60Âå¤Ç¤ÏÌó90¡ó¤¬ÁêÂ³¤ò·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¤â¤Ï¤ä¼Â²È¤Ï»ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÉé¤Îºâ»º¡É
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁêÂ³¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ëµ¯¤³¤ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÖÂçÁêÂ³»þÂå¡×¤ÎÅþÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤Î´õÇö²½¡¢Ê£»¨²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆº§¤Ë¤è¤ëÊ£»¨¤Ê²ÈÂ²´Ø·¸¤ä¡¢¿Æ¤Î²ð¸îÉéÃ´¤¬ÆÃÄê¤Î»Ò¤É¤â¤ËÊÐ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁêÂ³¤ò¤è¤êÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Æ¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤Ï¡Ö»ñ»º¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¤Ï 900Ëü¸Í¡Ê2023Ç¯ÁíÌ³¾ÊÄ´ºº¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¶õ¤²È¤Î54.6¡ó¤¬ÁêÂ³¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤ÈÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î½¸Ãæ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤ÎÉÔÆ°»º¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä´ÉÍýÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡ÖÉé¤Îºâ»º¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉéÆ°»º¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬43.33¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢ÁêÂ³ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¿®Â÷¶¨²ñ¤Î¡ÖÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¡Ê2012Ç¯8·î¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ï¤º¤«20.5¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìó8³ä¤Î¿Í¤Ï½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¦¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤ÎÌýÃÇ¤¬¤ª¶â¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¼º¤¦
¤½¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤ÍýÍ³¤¬¡ÖÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê49.3¡ó¡Ë¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê34.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê16.2¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁêÂ³¤ò¡ÖÂ¾¿Í»ö¡×¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¡×¡Ö¤¿¤¤¤·¤ÆÁêÂ³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ç¤³¤¸¤ì¤ÆºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ÎÂ»¼º¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ä»ºÊ¬³äÄ´Ää¤ÎÊ¿¶Ñ¿³Íý´ü´Ö¤Ï12.6¥«·î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÅÙÁè¤¤¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤È¡¢²ò·è¤Þ¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢²ÈÂ²¤Ï¡¢
¡¦Ê¿¶Ñ6²ó°Ê¾å¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÄÌ¤¦
¡¦ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤À¤±¤Ç¿ô½½Ëü±ß¤«¤é¿ôÉ´Ëü±ß¤«¤«¤ë
¡¦Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤¹¿Í¤â
¡¦·»Äï»ÐËå¡¦¿ÆÀÌ¤È¤Î´Ø·¸¤¬´°Á´¤ËÇËÃ¾(¤Ï¤¿¤ó)
·ÐºÑÅªÍø±×300Ëü±ß¤ÎÁè¤¤¤Ç¤âÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤ÏÌó60Ëü±ß¡¢1000Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÁè¤¤¤Ê¤éÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤ÏÌó163Ëü±ß¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Áè¤¨¤ÐÁè¤¦¤Û¤É¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤ª¶â¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁè¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¿Æ¤Ï°ì¸Í·ú¤Æ¤ò½êÍ
¡¦¸½¶â¡¦ÍÂ¶â1000Ëü¡Á2000Ëü±ß
¡¦»Ò¤É¤â3¿Í¡¢¿Æ¤ÏÄ¹ÃË¤ÈÆ±µï
ÅÔÆâ¤Î²È¤Ê¤é¡¢ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤Ï5000Ëü¡Á6000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃËÉ×ÉØ¤ÏÆ±µï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Å¥¾Â¤ÎÁè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤Ç¤âÁêÂ³¤¬µ¯¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Äï¤äËå¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Î3Ê¬¤Î1¤ò¤â¤é¤¦¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä¹ÃË¤¬»þ²Á4500Ëü±ßÁêÅö¤Î²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Û¤«¤Î·»Äï»ÐËå2¿Í¤Ë1500Ëü±ß¤º¤Ä»ÙÊ§¤¦¤Î¤¬¸øÊ¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¶â3000Ëü±ß¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ò·èÊýË¡¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È¤òÇä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò3ÅùÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯½»¤ß´·¤ì¤¿²È¤ò¼êÊü¤·¡¢¿·¤¿¤Ë½»¤Þ¤¤¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç°ìÈÖÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏÄ¹ÃË¤ÎºÊ¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤ÎºÊ¤Ë¤ÏÁêÂ³¸¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Æ¤Î²ð¸î¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¤É¤ì¤À¤±¶ìÏ«¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡×¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÀï¤ï¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Å¥¾Â¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÜÅö¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤ÏÁêÂ³¤Ç¤â¤á¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»öÁ°¤ËÁêÂ³ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ä¸À½ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢À¸Á°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î»ñ»º¤ÏÃ¯¤Ë¤¢¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¼ç¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ¬¤±Êý¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤¢¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÄï¤µ¤ó¡×¤È¡¢Èæ³ÓÅª¸øÊ¿¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢
¡¦¤â¤á¤ë¤Î¤ÏÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î²ÈÄí
¡¦¤â¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ñ»º²È
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
üâ¶¶ Âç¼ù¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤À¤¤¤¡Ë
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¡¢ÉÔÆ°»ºÁêÂ³¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥ÄÂåÉ½
1980Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³Ø¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²ÊÂ´¡£ºë¶Ì¤Î½»Âð·úÃÛ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2008Ç¯¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥×¥í¥µ¡¼¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤ä¡ÖÁêÂ³¡×¤ÎÃÎ¼±¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö·úÃÛ¡×¤ÎÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇãÃç²ð¡¢ÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ÎÍ¸ú³èÍÑÄó°Æ¡¢ÄìÃÏ¤ä¼ÚÃÏ¤Î¸¢Íø´Ø·¸Ä´À°¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£2019Ç¯¡¢ÁêÂ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡ÖÉÔÆ°»ºÁêÂ³¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÅìµþÅÔËÅç¶èÃÓÂÞ¤ËÀßÎ©¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤«¤éÁêÂ³È¯À¸¸å¤ÎÉÔÆ°»ºÇäµÑ¡¦Í¸ú³èÍÑÄó°Æ¡¢ÃÏ¼ç¤µ¤ó¸þ¤±¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀÇÍý»Î¡¢»ÊË¡½ñ»Î¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¡¢ÉÔÆ°»ºÁêÂ³¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥ÄÂåÉ½ üâ¶¶ Âç¼ù¡Ë