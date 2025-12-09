¹âÁØ¥Ó¥ë·úÀß¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥³¥ó¥¯¥êÁÇºà¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¶Ã°Û¤Î95¡ó¡ª¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÄ¶°ÂÄê´ë¶È¡ÚºäËÜ¿µÂÀÏº¤Î³¹Êâ¤Åê»ñ¥é¥Ü¡Û¡ÚºäËÜ¿µÂÀÏº¤Î³¹Êâ¤Åê»ñ¥é¥Ü¡Û
1941Ç¯ÁÏ¶È¡£±ó¿´Ê¬Î¥µ¡¤ÎÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤È²½³ØÉÊ¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡£¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨70¡óÄ¶¤È¹¥ºâÌ³¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ÏÌó3¡ó
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ÖºäËÜ¿µÂÀÏº¤Î³¹Êâ¤Åê»ñ¥é¥Ü¡×¡£³ô¼°É¾ÏÀ²È¤ÎºäËÜ¿µÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë³¹¤òÊâ¤¡¢Åê»ñÀèÁª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª
º£½µ¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¡¡
¹âÁØ¥Ó¥ë¡ÊÇÃ¹©¶È¡Ë
ºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤ËÎ©¤Ä¹âÁØ¥Ó¥ë¡£¤½¤Î·úÀß¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡© ¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬ÇÃ¹©¶È¤À¡£¥³¥ó¥¯¥êÁÇºà¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¶Ã°Û¤Î95¡ó¡ª¡¡¤³¤ê¤ãÌÙ¤«¤ë¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¤¾¡Á¡ª
¡Ú¿ÞÉ½¡ÛÇÃ¹©¶È¡Ê6309¡Ë³ô²Á¤ÎÃÍÆ°¤
½õ¼ê¡¡¸×¥ÎÌç¤äÈ¬½Å½§¤È¤«¡¢ºÇ¶áºÆ³«È¯¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Êâ¤¤¤Æ¤ë¤È¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Á°¤è¤êÁý¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥¿¥ï¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸«¾å¤²¤ë¤È¼ó¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¥Ç¥«¤¤¥Ó¥ë¤òÉáÄÌ¤Ë·ú¤Æ¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤¨¤¨¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÏºÆ³«È¯¤Ç·Ê¿§¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬·ú¤Ä¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥Èµ»½Ñ¤¬À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¿å½à¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ë¤âµ»½ÑÅª¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡¤¢¤ë¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ä¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ë¤Ïü¥Ä¶¹â¶¯ÅÙ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥Èü¥¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÄ¶¹â¶¯ÅÙ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¸¶ÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¥·¥ê¥«¥Õ¥å¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦Ê´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÃ¹©¶È¤È¤¤¤¦¾å¾ì´ë¶È¤¬·úÃÛ¸þ¤±¤Î¹ñÆâ¥·¥§¥¢Ìó95¡ó¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤Û¤ÜÆÈÀê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥¼¥Í¥³¥ó¤¬¡Ö¿·¤·¤¤¥Ó¥ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÇÛ¹ç¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¶¯ÅÙ¤ä»Ü¹©À¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤ò°ì½ï¤ËµÍ¤á¤ÆÇÛ¹ç¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ºäËÜ¡¡Ä¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ç»È¤¦¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÂç¿ÃÇ§Äê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤½¤ÎÇÛ¹ç¤ÇÇ§Äê¤ò¼è¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎºàÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤¿»î¸³¤ä¿½ÀÁ¤¬¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¥¼¥Í¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È½é´üÃÊ³¬¤«¤éÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇÃ¹©¶È¤Î¥·¥ê¥«¥Õ¥å¡¼¥à¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ¸½à»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¡£
½õ¼ê¡¡¤¸¤ã¤¢Ä¶¹âÁØ¥Ó¥ë·úÀß¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢ÇÃ¹©¶È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÄêÅª¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡£Åê»ñÀè¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢ÇÃ¹©¶È¤Ï¥·¥ê¥«¥Õ¥å¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²½³ØÉÊ»ö¶È¤À¤±¤Î²ñ¼Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ï¤â¤È¤â¤Èµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¼¿å½èÍý¾ì¤äÀÐÌý²½³Ø¥×¥é¥ó¥È¸þ¤±¤Ë1ËüÂæ°Ê¾å¤Î±ó¿´Ê¬Î¥µ¡¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
½õ¼ê¡¡±ó¿´Ê¬Î¥µ¡¤Ã¤Æ¡¢¤°¤ë¤°¤ë²ó¤·¤ÆÊª¼Á¤òÊ¬¤±¤ë¥¢¥ì¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¡£¥É¥í¥É¥í¤Î±ø¿å¤ò¹âÂ®¤Ç²ó¤·¤ÆÅ¥¤È¿å¤ËÊ¬¤±¤¿¤ê¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ç¸¶ÎÁ¤òÊ¬¤±¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡³£¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²¼¿å½èÍý¾ì¤ÎÂ¿¤¯¤äÀÐÌý²½³Ø¤Î¥é¥¤¥ó¤ÇÇÃ¹©¶È¤Îµ¡³£¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©¾ì¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¿ø¤¨¤Ä¤±¤¿¤é´ÊÃ±¤Ë¤ÏÂ¾¼ÒÉÊ¤ËÂØ¤¨¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡¢¹¹¿·¹©»ö¤äÉôÉÊ¸ò´¹¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÇ¤¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤â°ÂÄêÅª¤Ê»ö¶È¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤¨¤¨¡£µ¡³£»ö¶È¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¼þ¤ê¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ê¥«¥Õ¥å¡¼¥à¤äÈ¾Æ³ÂÎ¸þ¤±¤ÎºàÎÁ¤ò°·¤¦²½³ØÉÊ»ö¶È¤ÇÀ®Ä¹¤òÁÀ¤¦¡£¤³¤Î2ËÜÃì¤¬ÇÃ¹©¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£·Êµ¤¤ÎÇÈ¤ÇºÆ³«È¯¤äÈ¾Æ³ÂÎÀ¸»º¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â²¼¿å½èÍý¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿ÌÌÇò¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈºàÎÁ¡¢Î¾Êý¤Ë¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦°Â¿´´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤¨¤¨¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤À¤Í¡£
½õ¼ê¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£Æ±¼Ò¤ÎPER¤Ï¸½¾õ13ÇÜ¤¯¤é¤¤¡£¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê·ã°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯¼ûÍ×¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤«¤é¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÉÕ¤¹ç¤¦Ä¹´üÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¼Â¸³·ë²Ì¡¡
¥Û¥Ã¥È¤ÊÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Î»ö¶È¤â»ý¤ÄÌÌÇò¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡ª
¹½À®¡¿À¾ÅÄÅ¯Ïº¡¡»£±Æ¡¿ºç ÃÒÏ¯