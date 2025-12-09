³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä¤¤¤¸¤á¤òŽ¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±Ž£¤È¤¤¤¦»Ò¤ÈŽ¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤¤Ž£¤È¸À¤¦¿Æ¤Î»×¹Í²óÏ©
¢£¡Ö°á¿©Â¤ê¤ÆÎéÀá¤òÃÎ¤ë¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Æ»Ã¼¤Ë¥´¥ß¤ò¥Ý¥¤¤È¼Î¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥´¥ß¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦Ê¸²½·÷¤â¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢À¸Â¸¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ëÉÏº¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°á¿©Â¤ê¤ÆÎéÀá¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¸²½¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÎÑÍý´¶¤¬»÷¤Æ¤¯¤ë
¤·¤«¤·¡¢°á¿©½»Â¤ê¤Æ¤¤¤Æ¤âÎÑÍý´Ñ¤¬Äã¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÑÍý´Ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ä¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸åÅ·Åª¤Ê´Ä¶Åª¤ÊÍ×°ø¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸²½¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢¿Í¼ï¤ä½¡¶µ¤òÌä¤ï¤º¡¢ÎÑÍý¤Ë´Ø¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÑÍý´Ñ¤¬¿ÍÎà¤ËÉáÊ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Îã¤Ï¡¢ÎÑÍýÅª»×¹Í¼Â¸³¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢À©¸æÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥í¥Ã¥³¤¬Áö¤ëÀþÏ©¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀþÏ©¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢5¿Í¤Îºî¶È°÷¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡¢ÀþÏ©¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥ì¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥ì¥Ð¡¼¤ò°ú¤±¤Ð¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤ÏÊÌ¤ÎÀþÏ©¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊÌ¤ÎÀþÏ©¤Ë¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Îºî¶È°÷¤¬¤Ò¤È¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥ì¥Ð¡¼¤ò°ú¤¤¤Æ¤Ò¤È¤ê¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ5¿Í¤òµß¤¦¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç5¿Í¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ø¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¡Ù¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ë¡Ø¶¶¤Î¾å¤ÎÃËÌäÂê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Î5¿Í¤Îºî¶È°÷¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶¶¤Î¾å¤«¤éÃË¤òÆÍ¤Íî¤È¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¥ì¥Ð¡¼¤ò°ú¤¤¤Æ¥È¥í¥Ã¥³¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¼õÍÆÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¶¶¤Î¾å¤ÎÃËÌäÂê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃË¤òÄ¾ÀÜ¶¶¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ¥È¥í¥Ã¥³¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬È¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÂ¡´ï¤ò°Ü¿¢¤·¤Æ5¿Í¤òµß¤¦¤«ÈÝ¤«¡¢¤È¤µ¤ì¤ë»×¹Í¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢°Ü¿¢¤Ë»¿À®¤¹¤ë¿Í¤Ï³§Ìµ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¢¤ëÌ¿Âê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸²½ÇØ·Ê¤ä½¡¶µ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿Í¡¹¤ÏÆ±¤¸È¿±þ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢ÎÑÍý´¶¤Ï¿ÍÎà¶¦ÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Á±°¡¦Àµ¼Ù¤Î´¶³Ð¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¿ÍÆâ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤Ï°¤¤¡¢Åð¤ß¤â°¤¤¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï½õ¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¼«Á³¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë
¼«Ê¬¤Ï¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼å¤¤¤â¤Î¤Ï½õ¤±¤ë¡¢¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÅ¬ÅÙ¤ÊÎÑÍý´Ñ¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ»ý¤ÄÎÑÍý´Ñ¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡ÖÁ±°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¡¢Â¾¼Ô¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤Î¹¬¤»¤ò¼çÂÎÅª¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Ë¤ä¤«¤Ê¡ÖÉð»ÎÆ»¡×¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ë¹â¤¤ÎÑÍý´¶¡×¤È¤Ç¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÀ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¾ì¤òÏÂ¤ä¤«¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ê¡ÖÍ¾·×¡×¤Ç¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Î¡Ë¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ê²áÅÙ¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤ä¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡Ë¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿´ÇÛ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ä¹ÔÆ°¤âÅ¬ÅÙ¤ÊÎÑÍý´Ñ¤ÎÉ½½Ð¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎÑÍý´Ñ¤ÏÏÀÍýÅªÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ÏÀÍýÅªÈ½ÃÇ¤ÏÆÈÁ±Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÀÍý¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀïÁè¤Ïµ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤ÏÅ¬ÅÙ¤ÊÎÑÍý´Ñ¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÁÛ¤Î·ëÏÀ¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Å¬ÅÙ¤Ë¹â¤¤ÎÑÍý´Ñ¤ò°é¤à
Å¬ÅÙ¤Ë¹â¤¤ÎÑÍý´Ñ¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Îº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë°é¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢ÀâÌÀ¤¹¤ë
£¹Í¤¨¤µ¤»¤ë
¤³¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Î²ñÏÃ¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Îºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¡×¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÎ³ÐÎÏ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¹¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢¤¤¤â¤Å¤ë¼°¤Ë¸ì×Ã¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¡¢Íý²òÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡×¤ò¤¹¤ë¡¢ÏÀÍýÀ¤ò°é¤à¡Ö¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¡×¤ò¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Í³»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡Ö»×¹Í¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¸«¤»¤ë¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡×¤ò½ç¼¡¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö»Ò¤Ï¿Æ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ä¡×
¡¸«¤»¤ë
¡Ö¸«¤»¤ë¡×¤Ï¡Ö»Ò¤Ï¿Æ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤¬¾ï¤ËÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÎÑÍý´Ñ¤ËÂ§¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿Æ¤Î¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤ò¿¿»÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÏÃ¤·Êý¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Î¸ýÊÊ¤ä»ÈÍÑ¸ì×Ã¤Ê¤ÉÉ½½Ð¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ý¤Î¤¤Êý¡×¤¬»÷¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÈ¯ÏÃ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë»×¹Í¤â»÷¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊªÀÅ¤«¤Ç¹µ¤¨¤á¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡Ö¹Í¤¨¤¿¡×¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª»ö¤ÎËÜ¼Á¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¤³¤È¤Ð¾¯¤Ê¤á¤Ë³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Æ¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¹Í¤äÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÀÍý¤ÎàìáÓ(¤«¤·)¤Ë¤è¤¯µ¤¤Å¤¯¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë°é¤Æ¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÆ±ÍÍ¤Ë°é¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤¯¿Í½õ¤±¤ò¤¹¤ë¡¢¼þ°Ï¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¿Æ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¸«¤Æ°é¤Ä»Ò¤Ï¡¢¼«Á³¤È¼«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Í¤È´Ø¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í½õ¤±¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¿Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í³Ê¤Ë¼«Á³¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ï¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÎÑÍý´Ñ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Á³¤È»Ò¤É¤â¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÎÑÍý´Ñ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë°é¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼ÂÌÌÜ¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë
¢ÀâÌÀ¤¹¤ë
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤ÀÇ¯¼ã¤Ç¡¢¡Ö¸«¤»¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÈ¿¤¹¤ëÁê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯²¼¤Î»Ò¤«¤é¤ª¤â¤Á¤ã¤òÃ¥¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ç¯²¼¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤Î»Ò¤â¤³¤ì¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÆ±¤¸¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö½çÈÖ¤ËÍ·¤Ö¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤êÂÎ¤Î¾®¤µ¤¤Ç¯¾¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤¹¤ë¡×¡£¼«Ê¬¤è¤ê¾®¤µ¤¤»Ò¤Ï¤Þ¤À¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤ÏÂÌÌÜ¤À¡×¤Ê¤É¤È»×¹ÍÄä»ß¤»¤º¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÂÌÌÜ¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Æ¤Î¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ§¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¤Ë¤â¡¢²¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀâÌÀ¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢µÏ¿¤Ë»Ä¤¹¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²áµî¤Î¹ÔÆ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿Æ¤â»Ò¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ç¼ÆÀ¹Ô¤¯¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¥ª¥Ú¥é¥ó¥È¾ò·ï¤Å¤±Åª¤Ë¤´Ë«Èþ¤ÇÄà¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë
£¹Í¤¨¤µ¤»¤ë
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤É¤¦´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤òÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¯¤É¤¯¤É¤ä¤ë¤Èíä°×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÍÛÆ°ºîÀï¡¦±ª²óÀï½Ñ¤âÊ»ÍÑ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ¤Ê¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿¼¤¤Íý²ò¤Ï¤¢¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ²±¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¿¿´À¿°Õ¡¢¤ï¤¬»Ò¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹Í¤¨¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¼Ô¤âÂº½Å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ì¤ê¤«¤±¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Íø¸Ê¼çµÁ¤Ë¤Ï´Ù¤é¤º¡¢ÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÎÅ¬ÅÙ¤Ë¹â¤¤ÎÑÍý´¶¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¤à¤Î¤«
½¸ÃÄÀ¸³è¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£
½¸ÃÄ¤ËÂ°¤¹¤ë¸Ä¿Í¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯µéÍ§¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¼å¤¤¼Ô¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¤«¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤Î»Ò¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»Ò¤É¤â¤¸¤ß¤¿¸À¤¤Ìõ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê°é¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤ÈëÃ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¿Æ¤â¿Æ¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë»Ò¤Î²ÈÄí¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤¤ì¤Æ¡¢³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ó¤Ê¿Æ¤¬°ãË¡¹Ô°Ù¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼Â¾¤Î¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ö¿Æ¤Î¡¢¿Æ¤Î´é¡×¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼«Í³¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¡×¡Ö¸ÄÀ¤òÇ§¤á¤è¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤¿¤á¤´¤«¤·¤ÊÈ¯¸À¤â¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤Ë¤â¡Ö¸¢Íø¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÎµÁÌ³¤â¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤ë¸¢Íø¤Ï¸ÂÄêÅª¤ÇÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼«Í³¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤Ï¾¡¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÎÀ¤ä¼Ò²ñÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ï»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤½¤ó¤ÊÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤»¤ë¤Î¤Ï»Ä¹ó¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¿Æ¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤½¤ì¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉãÀÅª¤Ê°é»ù¡×¤ÎÉ¬Í×À
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¡Ö¼«Í³¡×¡Ö¸ÄÀ¡×¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤Ð¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬ºî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¿Æ¤â¼Ò²ñ¤âËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÏÌÌÅÝ¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×¤ÈÎ¿¤¤¤Ç¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀÕÇ¤Êü´þ¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¼¡¤Î¼Ò²ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤ä¼Ò²ñ¤ÎµÁÌ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ç÷¤ò»ý¤Ã¤¿¿Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Ïµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦³ØÀ¸¤ä¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤ËÅê¤²½Ð¤¹¼Ò²ñ¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤Áê¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÉãÀ¤ÎÉü¸¢¡Ù¡ÊÎÓÆ»µÁÃø Ãæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Éã¿Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊì¿Æ¤Ë¤è¤ë¡ÖÉãÀÅª¤Ê°é»ù¡×¤¬É¬Í×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¤äÆ¯¤¯Êì¿Æ¤Î³ä¹ç¤Ï75¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ê¤Ã¤Æ·òÁ´¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡Ö°é¥á¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤ËÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Éã¿Æ¤Î°é»ù»²²Ã¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï½¢Ï«°Õ¼±¤âÊÑ²½¤·¡¢´ë¶ÈÀï»Î¤è¤ê¤â¼«Ê¬»þ´Ö¤òÍ¥Àè¤·¤¿Æ¯¤Êý¤â¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃËÀ¤¬°é»ù»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌäÂê¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤è¤ë°é»ù¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Æ±½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤ÎÉã¿Æ¤Î°é»ù»²²Ã¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤è¤ëÊìÀÅª°é»ù¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉãÀÅª°é»ù¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤áÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¸À¤¦ÉãÀ¤È¤ÏÉã¿Æ¤ò»Ø¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÊìÀ¤âÊì¿Æ¤ò»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö°¦¡×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤À¤±
ÊìÀÅª°é»ù¤È¤Ï¿©»ö¤òÍ¿¤¨¡¢À¶·é¤Ë¤·¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë°é»ù¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¤·¤ÆÉãÀÅª°é»ù¤È¤Ï¡¢Êì¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤ëÇÞ²ð¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°é»ù¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÉãÀÅª¤Ê°é»ù¡×¤¬¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉãÀ¡ÈÅª¡É¤Ê°é»ù¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊì¿Æ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÎÑÍý¤Î¹Ô¤Ç¿Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÑÍý´Ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡Ö¸¢°Ò¡×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÎÑÍý´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ëÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¡¢¸¢Íø¤ä¼«Í³¤Ê¤É¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤ÊÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò´Ø·¸¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍÊ¸î¼Ô¡¦»ØÆ³¼Ô¤ÈÈïÍÊ¸î¼Ô¡¦Èï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¡×¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö°¦¡×¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò¿´¤«¤éÂº½Å¤¹¤ë¡¢Âº·É¤¹¤ë¡¢¾ï¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¿´¤òÇÛ¤ë¡Ö°¦¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¡Ö°¦¡×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿Æ°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
