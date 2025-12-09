野田クリスタルさんがICTパークに！ 子どもたちがワークショップで作ったゲームを実演・講評するイベント「“はちゃめちゃゲーム”アワード」開催
【“はちゃめちゃゲーム”制作ワークショップ】 開催日時：2026年1月12日、17日、18日、24日、25日 各日2回（10時～12時 / 13時～15時） 開催場所：ICTパーク「トレーニングジム」（3条通8丁目神田館3F） 【“はちゃめちゃゲーム”アワード】 開催日時：2026年2月1日15時～17時30分 開催場所：ICTパーク「コクゲキ」（3条通8丁目神田館3F） 入場料金：1,000円 / 1名（定員：200名）
産学官連携拠点「ICTパーク」（3条通8丁目）は、市内及び近隣町の小中学生を対象としたイベント「“はちゃめちゃゲーム”制作ワークショップ」を2026年1月12日から全5講座（計10回）開催する。
ワークショップにて、子どもたちが制作したゲームは、2月1日に開催される「“はちゃめちゃゲーム”アワード」にて、ゲストの野田クリスタルさんに実演してもらえるチャンスが与えられる。
事前のワークショップや一般応募から選抜されたゲームを野田さんが実演・講評し、子どもたちにプロ視点の感想やアドバイスを送る。
野田さんが制作したゲームを実演しながら、トークを展開。クリエイターとして、アイデアの出し方や制作の楽しさなどを子どもたちに伝授する。
本イベントは、完成度よりも子どもたちの柔軟かつ大胆な発想を形にすることを重視したゲーム制作ワークショップ。「絶対にクリアできないRPG」や「解けないパズル」など全5種のテーマが設定される。既成概念にとらわれない自由な創造性を引き出し、ゲストの野田クリスタルさんを唸らせる“はちゃめちゃゲーム”の創出をテーマとしている。