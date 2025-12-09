¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¡í¥é¥¹¥Ü¥¹¡íËÅç¿´ºù¤¬½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¡ª¡Öº£²ó¸ÂÄê¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¤ò¤¼¤Ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î"¥é¥¹¥Ü¥¹"¤³¤È¡¢ËÅç¿´ºù¤Î½é¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡ØËÅç¿´ºù¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2026.01¡Á12¡Ù¤òÈ¯Çä¡ª 12·î7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡ÛËÅç¿´ºù¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿åÃå¥«¥Ã¥È
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Î»£±Æ¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥±ÃÏ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥êÅç¡£¥Ó¡¼¥Á¤äÎÐÃÏ¤Ê¤É¼«Á³Ë¤«¤Ê¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬»Ë¾å¡¢ºÇ¾åµé¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÅÏ¤·²ñ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤¿ÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¤Ç¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥é¤ËÂç¤¤á¤Î¥×¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï¸¤¤«¤¤ÈÊ¿±Ë¤®¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«7»þ¤«¤é¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë±Ë¤®Èè¤ì¤Æµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ç½é¤á¤Æ¿²Ë·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö8·î¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¿åÃå¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤¤ä¿åÃå¤¬Í¼·Ê¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È±¤¬¥Õ¥¡¥µ¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤´¶¤â´Þ¤á¤Æ¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢"ËÅç¿´ºù»Ë¾å¡¢ºÇ¾åµé¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ°ú¤Äù¤á¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í½Äê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¸ÂÄê¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¤ò¤¼¤Ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç²ñ¸«¤Ï¿Ê¤ß¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¼Ì¿¿½¸¤â¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½µ´©»ï¤ÎÉ½»æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÁá¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Þ¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡üËÅç¿´ºù¡¡Cocoro TOYOSHIMA¡¡
2003Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì ¿·³ã¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹167Ñ¡¡
ÆÃµ»¡á¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡¡
¡û¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤òÂ´¶È¸å¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¿´ºù¤Ð¤«¤ê¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¡ª ¥é¥¸¥ª¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¥´¥Á¥ã¡¦¤Þ¤¼¤Ã¡ª¡Á½¸¤Þ¤ì¥ä¥ó¥ä¥ó¡Á¡Ù¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡¢Ëè½µÅÚÍË25¡§30¡Á¡Ë¤Î¥ä¥ó¥ä¥ó¥¬¡¼¥ë¥º17´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¡¡
¸ø¼°X¡Ú@CocoroToyoshima¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@cocoro.toyoshima¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄàËÜÃÎ»Ò¡¡»£±Æ¡¿Imatatsu