ヒルトン京都のイチゴスイーツビュッフェ、贅沢なケーキやタルトで甘美な世界に“メロメロ”に
【女子旅プレス＝2025/12/09】ヒルトン京都では、旬のイチゴを贅沢に使用したスイーツビュッフェ「ストロベリーにメロメロ 〜Strawberry Addict〜」を、2026年1月16日（金）から 5月6日（水）までの期間限定で開催する。
前回好評を博したストロベリービュッフェが、この冬も華やかな世界観で復活。イチゴの甘美な世界に溺れるかのようなひとときを届ける。
まずビュッフェの始まりは、フレッシュイチゴのウェルカムボックスを用意。みずみずしい甘さのイチゴをそのまま味わうも良し、別添えのフレッシュクリームとイチゴソースをからめながらでも味わえる。
京都府八幡市「おさぜん農園」から届くみずみずしい京都産いちごを惜しみなく使用し、定番のショートケーキやタルトはもちろん、ホテルのパティシエチームが創り出す、ここでしか味わえないオリジナルスイーツがビュッフェラインを彩る。
ライブキッチンでは、ふんわりと軽やかなマスカルポーネのエスプーマを重ねた香り豊かなゴーフルや、とろけるフランベと甘酸っぱいイチゴのハーモニーが織りなすフレンチトーストを用意。目の前で仕上げる特別感のある演出が視覚からも楽しませてくれる。
加えてイチゴを使用した冷菜やガスパッチョ、カレーなど、この時期ならではのセイボリーもラインアップし、独創的なメニューの数々でストロベリーの新たな魅力を提案する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年1月16日（金）〜5月6日（水）
※2026年1月16日（金）〜31日（土）は金・土・日曜日のみ、2月1日（日）〜5月6日（水）は毎日開催
時間：15:00〜16:30 (L.O.)
場所：オールデイダイニング「テオリ」（ホテル1階）
料金：大人 5,800円／6〜11歳 2,900円／5歳以下 無料 ※要予約 ※税・サービス料込み
住所：京都市中京区下丸屋町416番地
アクセス：京都市営地下鉄東西線「京都市役所前」駅から徒歩約2分
