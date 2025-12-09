元AKB48宮澤佐江、峯岸みなみの夫・東海オンエアてつやからの20周年コンサート豪華差し入れ公開「めっちゃ美味しそう」「愛が伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】元AKB48で女優の宮澤佐江が12月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。同グループ出身・峯岸みなみの夫で6人組YouTuber・東海オンエアのてつやからの差し入れを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKBのYouTuber夫、ライブの豪華差し入れが話題
12月7日に日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜 20周年記念コンサート Part3』に出演した宮澤。ストーリーズでは、衣装姿で「東海オンエアてつや様から頂きました」と書かれたフルーツサンドを持ち笑顔を浮かべる写真を公開。「フルーツサンド美味しすぎたので知らないふるをしてもう1つもって帰りたかったなぁ…てっちゃん、ご馳走様でした」と感謝を伝えていた。
てつやは、同日に「武道館で致死量の青春を浴びてきました！！！卒業生も現役も昔も今もみんな輝きすぎてた！！！」と自身の公式X（旧Twitter）でライブに参加したことを報告しており、指原莉乃も差し入れの写真とともに「いただきました！ありがとー！」とメッセージを送っていた。
この投稿にファンからは「妻の出演するライブに差し入れなんて素敵すぎる」「めっちゃ美味しそう」「みぃちゃんへの愛が伝わる」などと反響が寄せられている。
峯岸はてつやと2022年8月に結婚。2024年7月14日に、自身のInstagramを通じ、第1子となる女児の出産を報告した。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKBのYouTuber夫、ライブの豪華差し入れが話題
◆宮澤佐江、東海オンエアてつやからの差し入れ公開
12月7日に日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜 20周年記念コンサート Part3』に出演した宮澤。ストーリーズでは、衣装姿で「東海オンエアてつや様から頂きました」と書かれたフルーツサンドを持ち笑顔を浮かべる写真を公開。「フルーツサンド美味しすぎたので知らないふるをしてもう1つもって帰りたかったなぁ…てっちゃん、ご馳走様でした」と感謝を伝えていた。
◆宮澤佐江の投稿に反響
この投稿にファンからは「妻の出演するライブに差し入れなんて素敵すぎる」「めっちゃ美味しそう」「みぃちゃんへの愛が伝わる」などと反響が寄せられている。
峯岸はてつやと2022年8月に結婚。2024年7月14日に、自身のInstagramを通じ、第1子となる女児の出産を報告した。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】