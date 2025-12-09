「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、ニーハイ美脚際立つ街角ショット公開「イルミに負けない輝き」「スタイル最強」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が12月9日、自身のInstagramを更新。街角でのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「美脚に目が行く」ミニ丈×ニーハイ姿
辻は「イルミいきたい」とつづり、イルミネーションが輝く街角でのプライベートショットを投稿。イエローのニットにカジュアルなアウター、ミニ丈ボトム、ニーハイソックスを合わせたスタイルで、スラリとした美しい脚がのぞいている。また、ABEMAで配信されているモデルバトル番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH（モデルズクラッシュ）』について「前代未聞で何度考えても不思議な気持ちになる」と記している。
この投稿に、ファンからは「美脚に目が行く」「可愛すぎる」「イルミネーションに負けない輝き」「スタイル最強」「ずっと見ていたくなる」などと反響が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
◆辻加純、街角プライベートショット公開
◆辻加純の投稿に反響
