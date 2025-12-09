【マルニ味噌らーめん監修】『大盛みそラーメン』九州全域のファミリーマートで発売

マルニ味噌らーめんが監修した『マルニ味噌らーめん監修 大盛みそラーメン』が、2025年12月9日より九州地方および山口県(一部店舗)のファミリーマート約1,500店で発売された。価格は税込640円。

創業120年以上の老舗味噌蔵「薩摩川内味噌醤油株式会社」とファミリーマートがコラボし、マルニ味噌らーめんが監修した商品となっている。

〈マルニ味噌らーめん監修 大盛みそラーメン 商品概要〉

マルニ麦麹生味噌を使用したスープにちぢれ麺を合わせ、白髪ネギ、もやし、キャベツ、メンマ、肉そぼろ、花かつおを盛り付けた。麺量300gの大盛仕様で食べ応えのある仕立てとなっている。

発売日:2025年12月9日

価格:593円、税込640円（軽減税率8％適用)

発売地域:九州地方(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)、山口県(一部店舗)の約1,500店舗

〈「マルニ味噌らーめん」とは〉

マルニ味噌らーめんは、1905年創業の味噌蔵が自社で仕込む味噌を使用する、鹿児島発の味噌らーめん専門店。看板メニュー「マルニ味噌らーめん」には、甘めの「麦みそ」を使用し、素朴でやさしい味わい。鹿児島に2店舗、宮崎･長崎･千葉に各1店舗を展開している。

マルニ味噌らーめん 本店

マルニ味噌らーめんの販売責任者、四ノ宮由紀氏は

「創業120年以上、地元鹿児島･薩摩川内を中心に親しまれてきた自社仕込みの甘めの味噌は、九州の麦みそ文化とともに育てていただいた大切な味です。今回、その味を九州各地の皆さまにお届けできることを大変嬉しく思っております。

商品開発では、店舗の看板メニュー『マルニ味噌らーめん』をベースに、白髪ネギを新たに加えるなど具材のバランスにもこだわり、皆さまにより楽しんでいただける一杯に仕上げました。これまで店舗でお召し上がりいただいたお客様はもちろん、今回の商品をきっかけに初めて手に取っていただく方々に、『味噌蔵が作る味噌らーめん』の味を楽しんでいただきたいです」とコメントした。