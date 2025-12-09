北朝鮮の金正恩国務委員長が、ロシアのアレクサンドル・マツェゴラ駐北朝鮮大使の死去を受け、ウラジーミル・プーチン露大統領に哀悼の意を伝えた。30年以上にわたり北朝鮮とロシアの友好関係構築に尽力してきたマチェゴラ氏の急逝は、両国関係においても少なからぬ影響をもたらすとみられている。

友好深化に尽力、今後の関係に影響も

北朝鮮の国営メディアである朝鮮中央通信（KCNA）と労働新聞は9日、金正恩委員長がプーチン大統領宛てに弔電を送り、マツェゴラ大使の死去に深い哀悼の意を示したと報じた。金委員長は、「マツェゴラ同志が突然この世を去ったことについて、朝鮮民主主義人民共和国政府を代表して、また自らの名において、プーチン同志とロシア連邦指導部、そして遺族の皆様に心からの哀悼とお見舞いを申し上げる」と述べたという。

弔電の中で金委員長は、マツェゴラ大使を「30年以上にわたり朝露友好関係の発展に一生を捧げた、朝鮮人民の親しい友人であり同志」と評した。さらに、今日のように両国関係が強固な同盟関係として発展してきた歩みの中に、マツェゴラ氏の献身的な努力が刻まれていると強調した。その語り口からは、単なる外交上の儀礼以上に、個人的な敬意と喪失感がにじみ出ている。

金委員長はまた、マツェゴラ氏の死去を「ロシア政府とロシア人民だけでなく、自分自身や我々の人民にとっても大きな損失である」と表現した。この発言は、北朝鮮がマチェゴラ氏の存在を単なる一外交官としてではなく、両国を結ぶ象徴的存在と見なしていたことを示唆するものと言える。哀悼の意には、人道的な悲しみと同時に、今後の両国関係をさらに堅固なものにしていくという政治的メッセージも読み取れる。

ロシア外務省によれば、マツェゴラ大使は現地時間の6日に70歳で亡くなった。死因については公表されていないが、長年にわたりピョンヤンで外交の最前線に立ち続けてきた彼の突然の訃報は、多くの関係者に衝撃を与えた。1990年代以降、両国関係が幾度も冷却と接近を繰り返すなかで、マツェゴラ氏は一貫して「橋渡し役」として重要な役割を果たしてきた。

近年、北朝鮮とロシアは経済協力や軍事分野での接点を拡大し、国際社会の制裁圧力に対抗する動きを強めている。マチェゴラ大使はそうした動きの中心で、両国間の実務的協議や首脳会談の調整を担っていた。彼の死去は、現在進行中のさまざまな対話プロセスや合意形成に一時的な停滞をもたらす可能性があるとみられている。

とはいえ、金正恩委員長が示した迅速かつ丁寧な哀悼メッセージは、こうした不安定要素を最小化しようとする意図の表れでもある。北朝鮮は、マツェゴラ氏の遺志を継いでロシアとの連携をさらに強化する姿勢を打ち出すと予想される。一方のロシア側でも、プーチン政権が北朝鮮との関係を戦略的パートナーシップとして維持・発展させる方針に変わりはないと考えられる。