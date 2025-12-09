米沢市の第三セクターでスキー場を運営する「天元台」と山形市のタカミヤホテルグループが資本業務提携を行うことで9日までに合意しました。



米沢市が筆頭株主の第三セクター「天元台」は市内にある「天元台高原スキー場」を運営しています。

「天元台」によりますと施設の魅力向上や誘客推進を図るため、山形市の蔵王温泉などで宿泊施設を経営するタカミヤホテルグループと資本業務提携を行うことでこのほど合意に達したということです。

タカミヤホテルグループは今後、「天元台」の株式を8％程度取得し、協力して旅行商品の開発に取り組んだり、「天元台」に対して経営に関するアドバイスを行ったりする予定です。

「天元台」はYBCの取材に対し「協定書を交わすなど具体的な動きはこれからだが、 今まで足りなかったものについてタカミヤホテルグループのノウハウを受け魅力向上を図っていきたい」と話しています。

「天元台」を巡っては11月、およそ100万円の所在不明金が発覚し、元社長が引責辞任しています。タカミヤホテルグループとの今回の提携によって体制の強化を図る狙いがあるとみられています。

