（ふるさと納税 利用者）

「毎年やっています。米とか生活必需品を選んだ最近お米が高くなっているので。ティッシュペーパーとかは県内の富士か沼津か、富士宮か」



（ふるさと納税 利用者）

「9月末までだとポイントがつくと聞いて、じゃあ私たちも探すといって探し出して、皆の好きなものをそれぞれ言って、肉、果物みたいな感じで選んでいた」



2025年の｢ふるさと納税｣は、10月にポイント付与制度が廃止になりました。その影響について｢ふるさと納税｣サイト「さとふる」の担当者に聞きました。





（さとふる 広報担当 坂平 由貴さん）Q.ポイント付与終了の影響は？「ことし9月の寄付額が前年同月比で5倍以上に増加した、過去に制度改正があったときにも年末にかけてに寄付が集中するのは、ことしも変わらないと思っている」駆け込み需要はあったものの、ポイント付与終了後も申し込み状況に大きな変化はなく｢ふるさと納税｣の額は全体的に増加傾向にあるといいます。それでは、2025年はどんなものが人気なのでしょうか。（さとふる 広報担当 坂平 由貴さん）「ことしのトップは物価高の影響で生活を応援するようなお礼品と、プチ贅沢という2極化している。体験型の返礼品も人気旅行券も1.2倍以上」静岡県内の自治体はというと、1位は水産加工品などが根強い人気の焼津市全国でも11位にランクインしています。2位の富士宮市と3位の富士市は製紙会社のトイレットペーパーやティッシュペーパーなどがよく出ています。そして最下位は、長泉町。これまで積極的には参加してこなかった長泉町ですが、2025年6月から本格的に力を入れ始めました。（長泉町 企画財政課 主査 市川 峻さん）「ふるさと納税を町民が外にすると、長泉町に本来納まるはずだった税金が出ていく。直近だと2億5000万円ほどの税金が流出している。そういうことを踏まえて、返礼品の拡充で寄付を集めていく方針になりました」地元アウトドア用品メーカーの商品や特産の「あしたか牛」など23品目80種の返礼品を揃えました。中でも、地元の工場でつくられたアイスクリームも充実していて、おすすめなんだそうです（長泉町 企画財政課 主査 市川 峻さん）「（令和7年度の）4月から11月までの「納税額」が前年比140％となっている」長泉町では窓口の充実を図るなどして巻き返しを狙うということです。（徳増 ないる キャスター）「一方、県内で最も『ふるさと納税』額が多く入っている自治体がここ、海の街、焼津市です。ことしはどうなのでしょうか」焼津市では特設サイトも開設し、返礼品も充実していて、県内でもダントツの納税額を誇ります。特に人気だという返礼品がこれ、「ねぎとろ」。創業100年の老舗「マルイリフードサプライ」では冷凍庫から出して10分解凍すれば、すぐに食べられるという手軽さが喜ばれ、月に1万箱出ているといいます。さらに、焼津市の人気返礼品で上位に君臨するという「漬け魚」銀だらの西京焼きをいただきました。（徳増 ないる キャスター）「いいお味です、ご飯もお酒も進みそう～タラのうまみもしっかりあるし脂も甘くて香ばしさも加わって最高です」（マルイリフードサプライ 澤田 凪海さん）「弊社はことし100周年になるが、100年の知恵と技術でつくった製品を全国の皆さんに食べてほしいなという思いで出している。ぜひ焼津のことを知ってもらいたいし食べてもらいたい」このセットは、西京焼き以外にも「みりん」、「味噌」、「粕漬け」と4種類が味わえて冷凍で一年もつのも魅力です。そして、最近注目を浴びているのが「体験型」の返礼品。焼津市でも漁業の町ならではの返礼品があるんです。それが…。カツオのワラ焼き。これは「なまり節」など焼津の海の幸を加工する水産加工会社「川直」。この日は観光客の皆さんが体験予約で訪れていました。「ふるさと納税」の利用者ではありませんが、同じ内容の体験ができます。まずはカツオの解体を見学。カツオについて説明を受けると、今度は、さばいたカツオをひとりひとり、順番にワラの上で焼いていきます。（神奈川からの観光客）「藁焼きを食べたことはあったけど、作る工程まで知らなかったので、こういう体験ができると勉強になっておもしろいと思った」体験を提供している「川直」の山口さんは…。（川直 取締役 山口 高宏さん）「ふるさと納税というのは（多くの場合は）取り寄せて食べて終わりだけど、こういう体験を出品することで、地元のものを地元で食べるというのは（お客さんにも私たちにも）双方にメリットがあると思う。焼津のことを好きになって、また来てもらえたら」ワラ焼きをしたカツオは、その場で食べるかお持ち帰り、または希望すれば近くの飲食店で定食にして食べることができます。最後に、「さとふる」の担当者からこんなお勧め情報も。（さとふる 広報担当 坂平 由貴さん）「12月中旬までに寄付をすることで、年内に届くお礼品、おせちや年末年始になど活用してほしい。どのお礼品にしようか決められないという人もいると思うので後から選べるお礼品もあるのでおすすめです」さらに…。（さとふる 広報担当 坂平 由貴さん）「物価高の中で返礼品の寄付額が上がってくる傾向があるので、早めに寄付をしてもらうことで、同じ12月でも寄付額が上がる前に申し込みができるといい」