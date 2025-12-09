スポーティなキャラクター強調

キアは、韓国で開催された創立80周年記念イベントで、スポーティなコンセプトカー『ビジョン・メタ・ツーリスモ（Vision Meta Turismo）』を公開した。

【画像】先進的な4ドア・ファストバックGT【新コンセプトとスティンガーを詳しく見る】 全22枚

エッジの効いた4人乗りGTで、キア特有のデザイン言語「オポジット・ユナイテッド」をさらに進化させた姿を示している。



『ビジョン・メタ・ツーリスモ』 キア

キアの現行モデルとの関連性はほとんどなく、量産化の計画についても明らかにされていないが、サイズや形状的にはコンパクトクロスオーバー『EV6』と大型SUV『EV9』の中間に位置することになる。

比較的車高が低く、パフォーマンス重視のモデルとしては、2022年に生産終了したV6エンジン搭載のスポーツセダン『スティンガー』に近いと言えるだろう。

スティンガーは愛好家向けのモデルであり、主流のハッチバックやクロスオーバーと比べれば販売台数は少なかった。しかし、キアのソン・ホソン社長は最近AUTOCARに対し、こうしたモデルは「ハローカー（象徴的なクルマ）」として重要な役割を果たすと述べ、後継車の開発計画を示唆した。

「そうしたモデルは検討中です。キアは現在、ブランド構築に貢献できるモデルとは何かを検討しています」とソン・ホソン社長は述べた。

今回のビジョン・メタ・ツーリスモが、この構想を具現化したものかどうかは不明だ。しかし、どちらかといえば、キアの次世代モデルのシルエットとインテリアを強調するものという性格が強い。

ミニマルで未来的なインテリア

全体的な形状としては、ロータス・エメヤなどを彷彿とさせる4ドア・ファストバックGTと表現するのが適切だ。流線型のワンボウシルエットは、明らかに空力性能を優先した設計である。

フロントには、大胆なバンパーおよびライトシグネチャーが採用され、約20年間にわたりキアのデザインを象徴してきた「タイガーノーズ」グリルから脱却している。ヘッドライトは鋭角に配置され、張り出した筋肉質なフロントフェンダーには細いLEDストリップが組み込まれ、リアビューカメラを内蔵している。



『ビジョン・メタ・ツーリスモ』 キア

従来型のボンネットは存在しない。いわゆるキャブフォワードのプロファイルを採用し、フロントガラス基部はフロントエンドの先端部近くまで伸びている。これはキアのEV専用プラットフォーム『E-GMP』が持つパッケージングの自由度の高さを強調しているのかもしれない。

フロントガラスはマルチセクションのパノラミックルーフへと繋がり、カーブを描きながら直線的なリアエンドへ続く。リアには、一体型スポイラー、ブラックのディフューザー、そしてEV3やEV9で見られる特徴的なデザインのブレーキライトが配置されている。

ビジョン・メタ・ツーリスモのインテリアは、ミニマリズムと最新テクノロジーを追求した、コンセプトカーらしいデザインとなっている。

フルワイドの3Dヘッドアップディスプレイとホログラフィックのドライバーズディスプレイを主軸とし、「没入感の高い」キャビンと表現されている。一方、ヨーク型ステアリングとジョイスティックが設置されているが、その用途については言及されていない。

このコンセプトカーの詳細については、近日中に明らかにされる見込みだ。