スターバックス リザーブ® ロースタリーの干支アイテム登場！

2025年12月13日（土）、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京から、京都の島田耕園人形工房とのコラボレーションによる干支や縁起物が登場！この「JIMOTO Made+」シリーズでは、2026年の干支「午」をモチーフにした置物や土鈴、人気の御所人形など、心温まるアイテムが勢揃い。新年の訪れを華やかに彩り、幸せを呼ぶこれらの作品は、贈り物にも。クリスマス土鈴の初登場も見逃せません。

2026年の干支「午」モチーフの新作アイテム



スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京で発売される新作コレクションでは、2026年の干支「午」をモチーフにしたアイテムが登場。

干支置物は、金色の輝きが特徴的で、穏やかな表情が新年の喜びを感じさせます。

こちらの置物は、スターバックスのシンボルである星のマークも描かれており、温かみのあるデザインが魅力的です。価格は1,600円（税込）で、置物として飾るのにもぴったりなアイテムです。

磯山さやかデビュー25周年写真集「余韻」のアザーカット集『afterglow』

縁起物が揃う！土鈴や招き猫など



干支や縁起物が一堂に集まった「JIMOTO Made+」コレクション。中でも注目は、コロコロとした音色が特徴の土鈴。

魔除けや縁起物として親しまれてきた土鈴は、新年の迎え方にぴったりのアイテム。

特に「干支土鈴午白」と「干支土鈴午黒」の2種類は、京都らしい紫色の胴掛けをまとった馬が美しいフォルムを誇ります。

価格は4,900円（税込）で、魔除けとしても楽しめる素敵な一品です。また、商売繁盛の象徴「招き猫八割れ」は、55,000円（税込）で販売され、縁起の良い「八」の模様が特徴です。

新しい年を迎える準備を、スターバックス リザーブ® ロースタリーで



新年を迎えるにあたり、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京の「JIMOTO Made+」コレクションで素敵なアイテムを手に入れましょう。

伝統的な御所人形や縁起物の置物、干支アイテムなど、どれも新年を華やかに彩る作品ばかり。

2025年12月13日（土）から販売が開始されるので、年末の贈り物にも最適です。

価格帯は1,600円（税込）～60,000円（税込）までと幅広く、どなたにでもぴったりのアイテムが見つかります♪

スターバックス リザーブ® ロースタリーで迎える華やかな新年



スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京から登場する「JIMOTO Made+」コレクションは、伝統と縁起を大切にしたアイテムが揃い、新年を華やかに飾るアイテムばかり。

干支「午」や御所人形、招き猫など、新年の幸運を呼び込むモチーフが勢揃い。

スターバックスならではのデザインと京都の伝統が融合したこれらの作品を、贈り物や自分用に手に入れて、特別な年末を迎えましょう♪ 無くなり次第終了なので、早めのチェックをお忘れなく！