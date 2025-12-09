ハンドメイドに沼る北川景子、愛猫デザインした手作り“刺繍クッション”を披露「子どもたちも大喜びでした！」 反響続々「え!?て作り!?」「芸が細かい」
2児の母で、ここ最近“ハンドメイド”にハマっている俳優の北川景子（39）が6日、自身のXを更新。初挑戦の刺繍を施した、手作りクッションを紹介した。
【写真】「え!?て作り!?」「芸が細かい」愛猫をデザインした手作り“刺繍クッション”を披露する北川景子
ハンドメイド好きが高じて、今年8月から隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している北川。
投稿では「『COTTON TIME』1月号が発売中です！連載では刺繍のクッションに挑戦しました」と話し、最新号で手がけたネコ（愛猫）のクッションを写真とともに披露した。
クッションは猫の顔をかたどったデザインで、顔のパーツ部分を刺繍で表現。表情、カラーリングともに柔らかな仕上がりとなっており、投稿では「子どもたちも大喜びでした！」と完成品を見た長女（5）、長男（1）のリアクションも伝えている。
ファンからは「え!?て作り!?」「うわ 芸が細かいこと」「めっちゃかわいい猫ちゃんクッション」「立体的に見える刺繍ですごく上手ですね」「表情がいい」「完成度が高いですね♪」「商品化してくださいっ」など、絶賛コメントが数多く寄せられている。
