元宝塚歌劇団男役スターで女優の美弥るりか（41）が9日、神戸市内で出演舞台「流々転々KOBE 1942―1946」（来年2月14、15日＝神戸文化ホール）の取材会に俳優の鈴木浩介（51）と出席した。

俳人・西東三鬼の短編集「神戸・続神戸」を原作に、戦時下の神戸・トアロードにあった国際ホテルで、東京から流れ着いた男（鈴木）と交錯する女性たちを描く物語。

美弥は娼婦など2役を演じることになり「私にとってもナゾな人物像なので、日々妄想して役を自分に入れています」と明かした。一方、奔放に生きる男を演じる鈴木は「もし今、僕がこんなことを1ミリでもしたら奥さんに捨てられますね」と笑わせ「ワークショップを1年近くやって、本番はわずか2日、3ステージ。すっごいぜいたくです」と苦笑いした。

初共演の2人はお互いについて「不思議な空気を持っている方」（鈴木）「テレビとか舞台で見てる方だから“あ、本物だ〜”」（美弥）が第一印象だった。美弥は「それでも一声、セリフをしゃべっただけでスイッチが入られて“私が今までやってきたことは何だったんだ？”と。今まで経験したことのないいい刺激をたくさん頂ける空間で、絶対に自分もたくさん学んで、役者としても成長したい」と誓った。