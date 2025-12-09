MLBでは、日本時間9日からメジャー球団の幹部たちが集まり移籍交渉を行うウインターミーティングが開催。移籍市場にも大きな動きが見込まれます。

今季日本からは、ヤクルト・村上宗隆選手、巨人・岡本和真選手、西武・今井達也投手、高橋光成投手がポスティング申請を行い、メジャー移籍を目指しています。

その中でも注目が集まるのは、史上最年少で三冠王を達成した村上選手です。大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が活躍し、今季ワールドシリーズ連覇を達成したドジャースに入る可能性も無視できません。しかし、そんなドジャースとの対戦を待ち望むファンも多いことから、前述した3投手との日本での対戦成績を振り返ります。

山本投手VS村上選手の対戦は、2021年の交流戦でした。3打席対峙(たいじ)し、1打席目へは空振り三振、二打席目は四球、三打席目はセカンドゴロと、プロ5年目の山本投手が、4年目の村上選手を封じました。

一方、同年に行われた佐々木投手VS村上選手の対戦では、村上選手が1打席目でホームランを放ちます。次の打席では佐々木投手が空振り三振に抑え、やりかえし。3打席目は四球でした。

山本投手、佐々木投手共に1試合のみの対戦でしたが、非常に見応えのある勝負となりました。

大谷選手はというと村上選手のプロデビューと大谷選手のメジャーデビューがともに2018年となり、ちょうど入れ違い。両者の対戦はありませんでした。

2023年のWBCでは日本代表としては共に戦い、準決勝のメキシコ戦で劇的逆転勝利を演出した大谷選手と村上選手。2026シーズン、今度はメジャーの地でライバルとして対戦となるか注目が集まります。