プロ野球の現役ドラフトが９日、実施されて西武から平沼翔太外野手がオリックスへ、オリックスから茶野篤政外野手が西武へ移籍することが決まった。両球団が相思相愛で選手が入れ替わる“トレード”のような形となった。

平沼は敦賀気比から１５年度ドラフト４位で日本ハム入団。２１年シーズン途中に西武へトレード移籍した。２５年シーズン成績は６０試合で打率・２１８、１１打点で本塁打なし。今季のオリックス戦では１０試合で打率・３４４と得意としていた。

守備では内外野を守るユーティリティー性が光る。なお、妻はタレントの森咲智美。

一方の茶野は四国ＩＬｐ・徳島から２０２２年度育成ドラフト４位でオリックス入団。２３年オープン戦でアピールしてシーズン前に支配下登録された。同年３月３１日の西武との開幕戦で「８番・右翼」でスタメン出場を果たした。

同年６月１日の広島戦ではプロ初アーチとなる満塁本塁打。この年は９１試合で打率・２３７、１本塁打、２３打点でチームの３連覇を支えた。

なお、今回が４回目の現役ドラフト。２球団間で選手が入れ替わる形となったのは過去に２２年のＤｅＮＡと中日で細川成也外野手と笠原蘒太郎投手、２３年のソフトバンクと日本ハムで水谷瞬外野手と長谷川威展投手の例がある。今回は平沼と茶野のほかに、巨人と日本ハムで松浦慶斗投手と菊地大稀投手、ＤｅＮＡと中日で浜将乃介外野手と知野直人内野手。