＜日の本一のべらぼうにございました！＞『べらぼう』最終回予告。必死な形相の治済。何かに目を留めた蔦重。呼びかけるてい。屁踊りの中心では義兄・次郎兵衛が蔦重を抱きしめて…
大河ドラマ『べらぼう』予告
横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。
最終回『べらぼう』あらすじ。脚気の病に倒れた蔦重。病をおして＜書を以って世を耕し続ける＞中、不思議な夢を…
第四十七回「饅頭（まんじゅう）こわい」が12月7日に放送。その最後に流れた次回予告が話題になっています。
＊以下「饅頭こわい」の放送内容のネタバレを含みます。
●「饅頭こわい」公式あらすじ
定信（井上祐貴さん）や平蔵（中村隼人さん）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真さん）に気づかれる。
治済は毒まんじゅうで大崎（映美くららさん）を死に追いやり、定信や蔦重たちも追いつめられる。
一時的に店を閉めた蔦重だったが、定信のもとを訪ね、将軍・家斉（城桧吏さん）を巻き込んだ驚きの策を提言する。
仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた清水重好（落合モトキさん）の元を訪ね…。
次回予告
＊以下、本編直後に流れた次回予告
「俺たちは屁だー！」との狂歌師・太田南畝の声が流れる中、病に倒れた蔦重を妻のていが支える。
（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）
画面に＜すべての愛すべきべらぼうたちへ＞との文字が大映しになる中、”屁踊り”を続けるべらぼうの登場人物たち。
以降、背景に「へ！ へ！ へ！ へ！」の掛け声が続く。
和学者・本居宣長が前を見据える。
続けて、必死な形相の一橋治済が川の中を進む様子が映る。
何かに目を留めた蔦重
市中にて微笑む火付盗賊改方・長谷川平蔵宣以。
蔦重に身を寄せて、笑顔を見せる歌麿。
笠をかぶったまま市中を見渡した蔦重が何かに目を留める。
（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）
朋誠堂喜三二と笑いあう蔦重。
蔦重の育ての親・駿河屋市右衛門とふじが大声で叫ぶ。
日の本一のべらぼうにございました
床に臥したまま、目をそっと開けた蔦重。
戯作者、狂歌師、絵師、吉原の忘八…。
多くの登場人物が蔦重の周りを囲んで呼びかける。
蔦重を見つめるてい。涙を流しながら「日の本一のべらぼうにございました！」と呼びかける。
屁踊りの中心では、義兄・次郎兵衛が蔦重を抱きしめてーー。