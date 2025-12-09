大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

最終回『べらぼう』あらすじ。脚気の病に倒れた蔦重。病をおして＜書を以って世を耕し続ける＞中、不思議な夢を…

第四十七回「饅頭（まんじゅう）こわい」が12月7日に放送。その最後に流れた次回予告が話題になっています。

＊以下「饅頭こわい」の放送内容のネタバレを含みます。

●「饅頭こわい」公式あらすじ

定信（井上祐貴さん）や平蔵（中村隼人さん）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真さん）に気づかれる。

治済は毒まんじゅうで大崎（映美くららさん）を死に追いやり、定信や蔦重たちも追いつめられる。

一時的に店を閉めた蔦重だったが、定信のもとを訪ね、将軍・家斉（城桧吏さん）を巻き込んだ驚きの策を提言する。

仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた清水重好（落合モトキさん）の元を訪ね…。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

「俺たちは屁だー！」との狂歌師・太田南畝の声が流れる中、病に倒れた蔦重を妻のていが支える。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

画面に＜すべての愛すべきべらぼうたちへ＞との文字が大映しになる中、”屁踊り”を続けるべらぼうの登場人物たち。

以降、背景に「へ！ へ！ へ！ へ！」の掛け声が続く。

和学者・本居宣長が前を見据える。

続けて、必死な形相の一橋治済が川の中を進む様子が映る。

何かに目を留めた蔦重

市中にて微笑む火付盗賊改方・長谷川平蔵宣以。

蔦重に身を寄せて、笑顔を見せる歌麿。

笠をかぶったまま市中を見渡した蔦重が何かに目を留める。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

朋誠堂喜三二と笑いあう蔦重。

蔦重の育ての親・駿河屋市右衛門とふじが大声で叫ぶ。

日の本一のべらぼうにございました

床に臥したまま、目をそっと開けた蔦重。

戯作者、狂歌師、絵師、吉原の忘八…。

多くの登場人物が蔦重の周りを囲んで呼びかける。

蔦重を見つめるてい。涙を流しながら「日の本一のべらぼうにございました！」と呼びかける。

屁踊りの中心では、義兄・次郎兵衛が蔦重を抱きしめてーー。