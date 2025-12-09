ÀéÄ»¡¢¡È¶¯ÌÌ¡ÉÇÐÍ¥¤Îµ®½Å¤Ê³¹¥Ö¥é¥í¥±¤ËÇú¾Ð¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡È¥¬¥Á¥®¥ì¡É¡ÖÄ´»ÒÎÉ¤¯¤ä¤ó¤Ê¤è¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÌî±ÑÍº¤¬¤¤ç¤¦9Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù(¸å11¡§10¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÄ´»ÒÎÉ¤¯¤ä¤ó¤Ê¤è¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡È¥¬¥Á¥®¥ì¡É¤¹¤ë¶¯ÌÌÇÐÍ¥¤ÎÀéÄ»Çú¾Ð
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ò°Ò°µ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë´éÌÌ¤ò»ý¤Ä·ÝÇ½¿Í¤¬ÁêÀÊÎ¹¤ò¤¹¤ë¡Ö¶¯ÌÌ(¤³¤ï¤â¤Æ)ÁêÀÊ¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÃæÌî¡£±Ç²è¡Ø¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¶¯ÌÌÇÐÍ¥¤À¡£±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÂç¸ç¤Ï¡Ö¶¯ÌÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡È¥³¥ï¡É¤ä¤ó¡×¤È¡¢ÃæÌî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÝ¡Á¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡³¹¥Ö¥é¥í¥±¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤Î¤Ê¤¯¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÌî¤À¤¬¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡ÖÁêÀÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤È°ìÅ¾¡£¡Ö²¶¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÛ¡¢¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¥¥ì¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤âÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤±¤É¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â·ù¤Ê´é¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¡¢»×¤ï¤º¡Ö²²ÉÂ¼Ô!?¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¥Î¥Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÃæÌî¤¬¥¬¥Á¥®¥ì¤·»Ï¤á¡¢ÀéÄ»¤Ë¤â¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤ë¡Ê!?¡Ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Í¡¼¤Ê¡×¤ÈÄü¤á¤¿ÃæÌî¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤äÍÎ¥Ê¥·¤ÎÈª¡¢Ï¢ÆüËþÀÊ¤ÎÏ·ÊÞ¿Íµ¤µï¼ò²°¤ÇÃÏ¸µ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÁêÀÊ¡£¤·¤«¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Â©»Ò¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¡ÖÄ´»ÒÎÉ¤¯¤ä¤ó¤Ê¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤ÄÃæÌî¤Î»Ñ¤È¡¢±ÇÁü¤ËÇú¾Ð¤·¡Ö¤ª¤ï¤ê¤ª¤ï¤ê¤ª¤ï¤ê¡Ä¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥Î¥Ö¡ÊÀéÄ»¡Ë¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
