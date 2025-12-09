¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¡¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î¡ÈËÜ¾ì¡ÉÊÆ¹ñ¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¡¥Ü¥È¥ë¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¥Ç¥«¤¤¡×¡ÖÀÎ°û¤ó¤Ç¤¿¤ä¤Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê47¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó»ö¾ð¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¶ÚÆù¼èºà¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¤ó¤Ë·¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥óÂç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¾×·â²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¥×¥í¥Æ¥£¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î¸¶ÎÁ¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼«¹ñÀ¸»º¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÏÆüËÜ¤Î²Á³Ê¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¤¬¤«¤Ê¤ê°Â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤â¤«¤Ê¤êÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïº£¸åÆüËÜ¤Î²Á³Ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸¶ÎÁ¤ÈÉÊ¼Á¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë²Á³Êº¹¤â²òÀâ¡£¡Ö¸¶ÎÁ¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¢ªÂçÆ¦¡¢µíÆý¡¢¤½¤ÎÂ¾¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ê¤É¡×¡Ö¸¶ÎÁ¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¢ª¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢ÍñÇò¤Ê¤É¡×¤ÈÊ¬Îà¡£¡Ö¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤â¹â¤¤Êª¤È°Â¤¤Êª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈæ³ÓÅª¹â¤¤¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤Î¡ÖWPI¡Ê¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÆýÅü¤ò¤Û¤Ð´Þ¤Þ¤Ê¤¤¹â½ãÅÙ¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó´ÞÍ¡×¡ÖÆýÅü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÉÔ½ãÊª¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈæ³ÓÅª°Â¤¤¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤Î¡ÖWPC¡Ê¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ì¡¼¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÆýÅü¤ò´Þ¤à¤¿¤áÆýÅüÉÔÂÑ¾É¤ÎÊý¤Ï¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó½ãÅÙ¤¬¤ä¤äÄã¤¤¤¬²Á³Ê¤¬°Â¤¤¡×¡ÖWPI¤«WPC¤ÎÉ½µ¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ÏWPC¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¾¤Ë¤â¸¶ÎÁ¤ÎÍ¢Æþ¹ñ¤äÀ½Â¤Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤É¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬ÎÉ¤¤°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Ü¤·¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¾ðÊó¤Ï¶á¡¹YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó»²¹Í¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¿·¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥×¥í¥Æ¥¤¥ó»ö¾ð¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªÆüËÜ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°¦°û¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ç¥«¤¤¡¡°ûÎÁ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀÎ°û¤ó¤Ç¤¿¤ä¤Ä¥ä¡¼¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖYouTube¡ªµ×¡¹¤Ë¡ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£