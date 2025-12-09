¡Ú¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡ÛÃæÆü¤ÏÃÎÌîÄ¾¿Í¤ò³ÍÆÀ¡¡¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ëÆâÌî¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¡¡ÉÍ¾Çµ²ð¤ÏDeNA¤Ø
¡¡º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤¬9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃæÆü¤ÏDeNA¤ÎÃÎÌîÄ¾¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¸ª¤ÎÉÍ¾Çµ²ð³°Ìî¼ê¤òÊü½Ð¤·¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤ËÍ¥¤ì¡¢ÂÇ·â¤Ë¤âÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÆâÌî¼ê¤ÎÃÎÌî¤ò³ÍÆÀ¡£Ä«ÅÄ·ûÍ´µåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÉÍ¾Çµ²ðÁª¼ê¤Ï¡¢Áö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹³ô¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¶¯¸ª¤¬¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¿·Å·ÃÏ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎÌîÄ¾¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÆâÌî¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÃÎÌî¤ÏBC¡¦¿·³ã¤«¤é18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇDeNAÆþÃÄ¡£¼ç¤ËÂåÁö¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ê¤É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÄÌ»»123»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦161¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢12ÂÇÅÀ¡£º£µ¨¤Ï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦176¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£