¡¡²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£¹Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö½÷À¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¤Î¤ÏÂ¤ºî¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê²óÅú¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤ÏÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÀ¼Í¥¡¦²Öß·¹áºÚ¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¶áÆ£¤ËÊ¹¤«¤ì¡¢²Öß·¤Ï¡Ö¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë¡Ä¡£Îã¤¨¤Ð¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤Æ¥¦¥£¡Á¥ó¤Ã¤Æ¤³¤¦Áë¤¬³«¤¤¤Æ¡Ø¾è¤Ã¤Æ¤¯¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ë¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¤ºî¤â¤Ê¤¤¡Ä¡£¤¢¡Á¡×¤È¶áÆ£¤Ï¿ôÉÃ¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤¦¤À¤Ê¡×¤È¡Ö¡ß¡×¤Î»¥¤òµó¤²¡¢¡ÖÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¦¤ó¡£ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤¹¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£ËÍ¡¢ÀäÂÐ¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤¸¤ãÎã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ²¿¤«Ê¬¤«¤ë¡©¡¡Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤È¡¢£Í£Ã¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¡¢ß·Éô¤Ï¥Ó¥Ó¤êµ¤Ì£¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¸æ½ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤µ¤È¡Ä¡£¾Ð´é¤Î¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤À¤¬¶áÆ£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Ëü¤¬°ìÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤½¤ì½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£±éµ»¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡¢¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¶áÆ£¤È¤¤¤¨¤Ð£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤È¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÆóÂçµðÆ¬¤È¤ÎÎø°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç·ÝÇ½»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¡££¹£´Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤ÈÆþÀÒ¡¢·ëº§£±£´Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£°£·Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â¡¢£²£°Ç¯¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤ÇÌµ´ü¸Â³èÆ°¼«½Í¤·ÍâÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Íè½êÂ°¤·¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÂà½ê¡£¤½¤ì¤é¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï²ÈÄí±ßËþ¤ÊÏÃ¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¶¦¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿£´£°Ç¯Íè¤Î¸åÇÚ¡¦ÃæÂ¼ÈËÇ·¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤ó°Õ³°¤ÈÅ·Á³¤Ý¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¡Ö¡»¡×¤Î»¥¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£