第４回の「現役ドラフト」が９日、オンラインで非公開で行われた。

巨人は日本ハムから松浦慶斗投手（２２）を獲得。一方で巨人・菊地大稀投手（２６）が日本ハムへ移籍した。左腕の松浦は２１年ドラフト７位で大阪桐蔭高から日本ハム入りし、今季は１軍登板がなく、昨季は５登板で勝敗なしの１ホールドで防御率２・２５だった。巨人は昨年の田中瑛斗投手（２６）に続いて、２年連続で日本ハムからの指名となった。菊地は２１年育成６位で桐蔭横浜大から加入し、今季は７登板だった。１９年ドラフト１位のソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）は楽天に移籍となった。

昨年の現役ドラフトでは、広島が山足、鈴木と２人を加入し、他の１１球団は１人を獲得。日本ハムから巨人に移籍した田中瑛斗投手（２６）は過去１０試合の登板だったが、今季は６２登板で１勝３敗、３６ホールド、防御率２・１３とブレイクした。広島からヤクルトに加入した矢崎拓也投手（３０）も４５登板で２勝無敗１２ホールド、防御率１・９３。新天地で躍動した。

一方で阪神からＤｅＮＡ入りした浜地、オリックスから広島入りした山足、ヤクルトから楽天入りした柴田、西武からオリックス入りした本田と４人がたった１年で戦力外通告を受けた。２２年の第１回現役ドラフトで移籍した１２人のうち、大竹（阪神）、細川（中日）はチームの中心選手として活躍する一方で、楽天から巨人に加入したオコエ、巨人から広島に移籍した戸根ら、他の１０人は移籍３シーズンを終えてすでにチームを去った。

過去現役ドラフトで移籍した合計３７人のうち、１９人がすでに新天地で戦力外通告を受けた厳しい現実もある。今季移籍が決まった選手たちの来季も目が離せない。

◆２５年現役ドラフト一覧

▽パ・リーグ

【ソフトバンク】ロッテ・中村稔弥投手（２９）、【日本ハム】巨人・菊地大稀投手（２６）、【オリックス】西武・平沼翔太外野手（２８）、【楽天】ソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）、【西武】オリックス・茶野篤政外野手（２６）、【ロッテ】阪神・井上広大外野手（２４）

▽セ・リーグ

【阪神】ヤクルト・浜田太貴外野手（２５）、【ＤｅＮＡ】中日・浜将乃介外野手（２５）、【巨人】日本ハム・松浦慶斗投手（２２）、【中日】ＤｅＮＡ・知野直人内野手（２６）、【広島】楽天・辰見鴻之介外野手（２５）、【ヤクルト】広島・大道温貴投手（２６）