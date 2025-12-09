第４回の「現役ドラフト」が９日、非公開のオンライン形式で行われ、１２選手が移籍した。

巨人は日本ハムから松浦慶斗投手（２２）を獲得。一方で巨人・菊地大稀投手（２６）が日本ハムへ移籍した。左腕の松浦は２１年ドラフト７位で大阪桐蔭高から日本ハム入りし、今季は１軍登板がなく、昨季は５登板で勝敗なく１ホールドで防御率２・２５だった。巨人は昨年の田中瑛斗投手（２６）に続いて、２年連続で日本ハムからの指名となった。菊地は２１年育成６位で桐蔭横浜大から加入し、今季は７登板だった。１９年ドラフト１位のソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）は楽天に移籍となった。

出場機会の少ない選手を救う目的などで２２年にスタートした現役ドラフト。２２年にソフトバンクから阪神に移籍した大竹耕太郎投手、同年にＤｅＮＡから中日に移籍した細川成也外野手、２３年にソフトバンクから日本ハムに移籍した水谷瞬外野手、２４年に日本ハムから巨人入りした田中瑛斗投手らは新天地で大活躍を見せた。昨季の現役ドラフト組では、田中瑛が巨人で６２試合に登板して１勝２敗３６ホールド、防御率２・１３とブルペンに欠かせない存在となり、広島からヤクルト入りした矢崎も４５登板で防御率１・９３をマークした。過去の現役ドラフト指名選手は以下の通り。

◆２５年現役ドラフト一覧

▽パ・リーグ

【ソフトバンク】ロッテ・中村稔弥投手（２９）、【日本ハム】巨人・菊地大稀投手（２６）、【オリックス】西武・平沼翔太外野手（２８）、【楽天】ソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）、【西武】オリックス・茶野篤政外野手（２６）、【ロッテ】阪神・井上広大外野手（２４）

▽セ・リーグ

【阪神】ヤクルト・浜田太貴外野手（２５）、【ＤｅＮＡ】中日・浜将乃介外野手（２５）、【巨人】日本ハム・松浦慶斗投手（２２）、【中日】ＤｅＮＡ・知野直人内野手（２６）、【広島】楽天・辰見鴻之介外野手（２５）、【ヤクルト】広島・大道温貴投手（２６）

◆過去の現役ドラフト指名選手一覧（カッコ内は旧所属）

【阪神】

２２年大竹（ソフトバンク）、２３年漆原（オリックス）、２４年畠（巨人）

【ＤｅＮＡ】

２２年笠原（中日）、２３年佐々木千（ロッテ）、２４年浜地（阪神）

【巨人】

２２年オコエ（楽天）、馬場（阪神）、田中瑛（日本ハム）

【中日】

２２年細川、２３年梅野（ヤクルト）、２４年伊藤（楽天）

【広島】

２２年戸根（巨人）、２３年内間（楽天）、２４年山足（オリックス）、鈴木健（日本ハム）

【ヤクルト】

２２年成田（ロッテ）、２３年北村（巨人）、２４年矢崎（広島）

【ソフトバンク】

２２年古川（日本ハム）、２３年長谷川（日本ハム）、２４年上茶谷（ＤｅＮＡ）

【日本ハム】

２２年松岡（西武）、２３年水谷（ソフトバンク）、２４年吉田（ソフトバンク）

【オリックス】

２２年渡辺（ヤクルト）、２３年鈴木（中日）、２４年本田（西武）

【楽天】

２２年正随、２３年桜井（ＤｅＮＡ）、２４年柴田（ヤクルト）

【西武】

２２年陽川（阪神）、２３年中村（広島）、２４年平沢（ロッテ）

【ロッテ】

２２年大下（オリックス）、２３年愛斗（西武）、２４年石垣（中日）