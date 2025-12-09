ソフトバンク・佐藤直樹外野手が、現役ドラフトで楽天に移籍することが決まった。ＪＲ西日本から１９年ドラフト１位で入団。２３年オフに育成契約となったが、２４年６月に支配下に復帰した。今季は１０４試合に出場し、打率２割３分９厘、５本塁打、１８打点のキャリアハイの成績を残した。１０月からは山川穂高に弟子入りし、猛練習に励んでいた。

外野の層の厚いソフトバンクではレギュラーを取れなかったが、走攻守の３拍子がそろう２７歳。阪神・大竹、日本ハム・水谷に続き、ホークスから現役ドラフトでブレイクする可能性がある。山川からは「お前はバケモノになれる」と激励され、約１か月ほどの短い間でも打球の飛距離が伸びたことを実感。「（楽天で）レギュラーを取って、意味分からんぐらい打ちまくりたいです」と息巻いた。

練習休日のラウンド中で、球団から電話が入ったのが残り４ホールほどだった。球団からは「終わってから電話して」と言われたが、「結構、たたいた。多分、現ドラかなと思ったので、とりあえず早く終わらせようと適当に」。気が気でないままプレーを終わられ、ゴルフウェアを着替える時間も惜しんで、球団事務所に駆けつけた。「（ホークスでの）６年間はめっちゃ短く感じましたし、ドラ１で入って大した結果も残せず申し訳ない気持ち。レベルの高いところで６年間できたのはすごい自分の財産にもなった」と、しみじみ話した。